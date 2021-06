Crédito imobiliário do SBPE avança 127% nos primeiros 5 meses do ano, diz Abecip

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 77,38 bilhões nos primeiros cinco meses de 2021, alta de 127% na comparação anual. Em 12 meses, entre junho de 2020 e maio de deste ano, o montante somou R$ 167,28 bilhões, avanço 96,5% em relação ao período anterior, segundo dados da Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).



O resultado acumulado neste ano, foi ajudado pelas cifras registradas em maio. No mês passado, os financiamentos imobiliários atingiram R$ 17,47 bilhões, maior volume nominal mensal registrado em um mês de maio na série histórica iniciada em 1994. O montante superou em 4,6% o reportado em abril e foi 144,9% maior na comparação anual.



Unidades



Entre janeiro e maio de 2021 foram financiados, com recursos da poupança SBPE, 331,8 mil imóveis, 160,1% mais do que em igual período de 2020. Já nos últimos 12 meses, contando a partir de junho passado até maio deste ano, o total foi de 630,98 mil imóveis, alta de 98% ao do período precedente, que somou 318,61 mil unidades.



No mês passado, nas modalidades de aquisição e construção, ocorreu o financiamento de 73,2 mil imóveis. O resultado foi 4,3% maior que o de abril. Comparado a maio de 2020, observou-se alta de 194,6%.



Captação líquida



No entanto, após desempenho positivo em abril (R$ 2,04 bilhões), a captação líquida da poupança SBPE voltou para o campo negativo em maio (-R$ 1,18 bilhão). Desconsiderando o ano passado, quando a poupança apresentou recordes de captação, historicamente o mês maio não apresenta desempenho expressivo, segundo a Abecip.



A associação destaca que a captação líquida negativa foi compensada pelo crédito de rendimentos, elevando em 0,05% o saldo da poupança SBPE, que registrou volume de R$ 782,5 bilhões. Em relação a maio do ano passado, observou-se crescimento de 9%.