Câmara de Uberaba aprova projeto para instalação de dezenas de empresas

A Câmara Municipal de Uberaba aprovou, nesta quarta-feira (7/7), o Projeto de Lei nº 430/21 da prefeitura que prevê contratar um empréstimo de R$ 5 milhões no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A (BDMG) para investir em projeto, denominado Mini Distrito Alfredo Freire e que prevê mais de 60 lotes, com aproximadamente 600 metros quadrados cada, para serem destinados a pequenas empresas.

Segundo aa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec), a criação da infraestrutura, que ficará localizada no bairro Alfredo Freire, será importante porque o município conta, atualmente, com uma fila de espera de mais de 70 empresas interessadas em se instalarem na cidade.

Ainda com relação a instalação de novas empresas em 2021 na cidade de Uberaba, segundo assinaturas em protolocos de intenção, realizadas no final gestão passada, do prefeito Paulo Piau, 12 empresas de vários segmentos tem interesse em investir mais de R$ 60 milhões e gerar cerca de 700 empregos diretos e indiretos. Algumas delas já encaminharam projetos para à Câmara Municipal aprovarem suas instalações.

Atualmente, Uberaba conta com o projeto Romma Sreet Mall, o primeiro shopping a céu aberto da cidade que está em construção, com previsão de finalização em outubro deste ano e que tem expectativa de gerar mais de 200 empregos; 40% dos espaços para 30 lojas já foram negociados.

Além disso, no dia 10 de junho, representantes de oito empresas foram contempladas pela Lei de Incentivo Municipal, sendo que assinaram um termo de contrato de doação de área com a Prefeitura de Uberaba. Somados, os investimentos passam de R$ 50 milhões, com prevista de geração de aproximadamente 220 empregos diretos e 250 indiretos.