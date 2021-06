Comitiva africana visita Uberaba para conhecer tecnologia mineira de etanol

Comitiva de Gâmbia recebida pela prefeita Elisa Araújo, de Uberaba, no Triângulo, quer referência para investimento de US$ 300 milhões (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Comitiva da Presidência de Gâmbia, pequeno país da África Ocidental, composta por 12 pessoas ligadas aos ministérios da nação, está em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a meta de conhecer a tecnologia de transformação da cana-de-açúcar em etanol. As indústrias sucroalcooleiras do Brasil servirão de referência na construção da primeira usina canavieira de Gâmbia, projeto orçado em US$ 300 milhões.





A delegação africana desembarcou na quarta-feira na maior cidade da região conhecida como Triângulo Sul para dialogar com autoridades locais e empresários sobre as potencialidades do setor sucroenergético da cidade. A atividade se tornou referência no país africano devido aos resultados do agronegócio e da agroindústria.









“Foi muito importante a visita e gostaríamos de ter o protocolo de colaboração entre Gâmbia e Uberaba. Gâmbia tem um clima muito parecido com o brasileiro, e espero que tenhamos essa troca de informações e negócios”, afirmou o prefeito da cidade africana, de cerca de 5 mil habitantes, que fica localizada na divisão central do Rio da Gâmbia.





Em conversa com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), Jawara quis saber detalhes sobre a relação do Executivo com as usinas sucroalcooleiras da cidade. “Contem conosco para que realmente a agroindústria de Gâmbia saia do papel e seja uma realidade”, destacou a prefeita. Depois de Uberaba, a comitiva de Gâmbia seguirá para Uberlândia, Sertãozinho (SP) e finalizará a viagem na capital de São Paulo. O Brasil é o maior produtor global de cana-de-açúcar, cultura presente em 1,2% do território nacional. A produção está concentrada principalmente em estados do Centro-Sul e do Nordeste, com 99% da colheita mecanizada na área Centro-Sul do país.





Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indicaram que a safra 2020/2021 de cana-de-açúcar deve alcançar 665,105 milhões de toneladas, representando acréscimo de 3,5% sobre o resultado de 2019/2020. Já a oferta brasileira de etanol a partir da cana e do milho chegou a 35,6 bilhões de litros na safra do ano passado. Houve elevação de 7,5% sobre 2019.