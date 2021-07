Uberaba vai ganhar em outubro o seu primeiro shopping a céu aberto

Com investimento de cerca de R$ 10 milhões e expectativa de gerar mais de 200 empregos, Uberaba vai ganhar o primeiro shopping a céu aberto da cidade. O empreendimento está em construção e o início de suas atividades está previsto para outubro.

O futuro complexo comercial Romma Street Mall, que contará com estacionamento próprio e segurança 24 horas, está localizado na Avenida Edilson Lamartine Mendes, rotatória da Avenida Fernando Costa, ao lado do Parque de Exposições (ABCZ).

O novo empreendimento segue a tendência de shopping a céu aberto – open mall. “Além disso, o projeto possui estudos para receber o Selo Verde – seguindo um design ambiental. O espaço comercial contará com mais de 30 lojas de mix diversificado, além de espaço gourmet com bares e restaurantes, área kids e uma gama de serviços e conveniências”, diz nota da assessoria.

De acordo com o diretor comercial do Romma Sreet Mall, Wagner Dias, 40% das lojas disponíveis já foram contratadas. “Além disso, estamos com muitas negociações em andamento e acredito que até o final de agosto 100% do shopping estará negociado. Temos lojas a partir de 25m2 até 400m2. Os contratos são de cinco anos”, contou.

Questionado sobre os valores dos aluguéis, Dias explicou que os mesmos são informados apenas para o interessado em alugar determinado espaço de loja após negociação e análise deste possível locatário.

João Victor Carvalho de Oliveira, que vai investir no segmento de açaí, disse que o interesse surgiu devido a uma nova tendência de malls que vem surgindo no país.



“Nestes espaços são recriados os modelos de shoppings, com centros comerciais a céu aberto, o que facilita bastante a operação e reduz custos. Isso tudo torna o espaço mais agradável ao público e foge daquele conceito engessado de shopping, além da boa localização”, declarou.

De acordo com o gestor do Romma, Rafael Carneiro, Uberaba vai ganhar um empreendimento que vai aliar compras, gastronomia, serviços e entretenimento.



“É um projeto arrojado, que vai fortalecer o comércio uberabense, em uma área nobre da cidade, consolidando Uberaba como cidade polo”, considerou.