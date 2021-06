Saiba quais rodovias devem ser privatizadas no Sul de Minas

Radar na MG-290, uma das estradas que será entregue à iniciativa privada em Minas (foto: DER-MG/Arquivo)

O governo de Minas Gerais anunciou o segundo lote de estradas que serão privatizadas no Programa de Concessões Rodoviárias. Serão nove estradas do Sul de Minas, num total de 465 de extensão. A apresentação aconteceu em Ouro Fino.

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o lote tem o potencial de atrair investimentos que chegam a R$ 1,6 bilhão.



Também há expectativa da geração de aproximadamente 30 mil empregos diretos e indiretos.

A intenção do governo é que as concessionárias que assumirem a administração das estradas construam acostamentos, faixas adicionais, rotatórias, viadutos e trabalhem em formas de reduzir a quantidade de acidentes nos trechos. A estimativa é de economia de R$ 40,1 milhões aos cofres públicos.

Veja quais rodovias serão privatizadas no Sul de Minas Gerais

Não foram divulgados os trechos específicos das concessões, mas as estradas que estão no plano são: BR-383

BR-459

CMG-146

LMG-877

MG-173

MG-290

MG-295

MG-455

MG-459

Em todo o Estado

A ideia do governo de Minas é que, ao todo, sejam privatizados mais de 3 mil quilômetros de estradas que passam por 120 municípios.

O lote 1, anunciado no final de maio , envolve as rodovias que passam pelo Triângulo Mineiro. Serão 629 quilômetros de estradas que serão entregues à iniciativa privada.

Apenas nas rodovias sob responsabilidade do governo de Minas, a estimativa é que sejam gastos mais de R$ 360 milhões com acidentes fatais no trânsito, R$ 698 milhões com feridos e ainda R$ 67 milhões com vítimas sem ferimentos.