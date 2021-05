Polícia Federal vai atrás de fraudadores do Auxílio Emergencial em Minas

Sessenta policiais federais estão nas ruas de 11 municípios mineiros na manhã desta terça-feira (11/5) cumprindo mandados de busca e apreensão contra envolvidos em fraudes no, benefício destinado a pessoas de baixa renda durante a pandemia da COVID-19

De acordo com a Polícia Federal (PF), na Operação “Subitis Auxilium 2.1”, os policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão, 39 bloqueios de contas bancárias de empresas envolvidas e 13 medidas cautelares contras os responsáveis pelas organizações investigadas. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte.

“As informações iniciais são oriundas da Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE) da PF, que reúne dados de comunicações de irregularidades referentes ao pagamento fraudulento do auxílio, após terem sido analisados e confirmados pela Caixa”, detalha a Polícia Federal.“Por meio do cruzamento desses dados, foi possível identificar beneficiários de valores oriundos de contas contestadas por fraude junto à Caixa e que foram utilizados para efetuar diversas compras em estabelecimentos comerciais, por intermédio de máquinas de cartão de crédito/débito e compras virtuais, com indícios de conivência por parte de seus responsáveis legais e/ou funcionários”, diz a instituição.