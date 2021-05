Araxá lança programa de auxílio emergencial para famílias carentes

O Programa Renda Básica prevê, inicialmente, que as famílias que preencherem os requisitos serão contempladas por um ano (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Diante do aumento da vulnerabilidade social causada pela pandemia da COVID-19, a Prefeitura de Araxá lançou, nesta sexta-feira (30/4), o Programa Renda Básica.

O benefício vai garantir uma complementação mensal para cerca de 4 mil famílias que estão em situação de pobreza no município: R$ 140,00 para famílias que tenham apenas um filho ou dependente; R$ 170,00 para aquelas que tenham dois filhos ou dependentes; e R$ 200,00 para as que tenham três ou mais filhos ou dependentes, a partir de critérios estabelecidos. O benefício vai garantir umamensal para cerca de 4 mil famílias que estão em situação de pobreza no município: R$ 140,00 para famílias que tenham apenas um filho ou dependente; R$ 170,00 para aquelas que tenham dois filhos ou dependentes; e R$ 200,00 para as que tenham três ou mais filhos ou dependentes, a partir de critérios estabelecidos.

De acordo com a Prefeitura de Araxá, a ação prevê que as famílias que preencherem os requisitos serão contempladas por 12 meses, podendo o benefício ser prorrogado de acordo com a situação de renda familiar.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves, explicou que o Programa Renda Básica vai priorizar aquela família que já está cadastrada em programas de assistência social.



“Além disso, também para aquelas famílias com maior número de membros, com crianças de 0 a 6 anos, famílias as quais o chefe for idoso ou mulheres, famílias que têm crianças sob medida de proteção especial ou adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e, ainda, para aquelas em que há alguém que é portador de deficiência ou doenças graves, que impossibilitam promover o próprio sustento”, contou.

Mais informações sobre quais são os critérios para participar do Renda Básica e também para se cadastrar no benefício basta acessar o site www.araxarendabasica.com.br ou entrar em contato com algum Núcleo de Convivência ou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade.

Só resta um leito de UTI para pacientes com COVID em Araxá

Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Araxá, divulgado no final da tarde desta sexta-feira (30/4), dos 20 leitos de UTI/COVID da Santa Casa de Misericórdia, único hospital da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a doença, 19 estão ocupados, com nove pacientes de Araxá, cinco de Santa Juliana, quatro de Ibiá e um de Pedrinópolis.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID em Araxá está em 38%, ou seja, dos 26 leitos disponíveis, 10 estão ocupados. Entre os pacientes, dois de Araxá, três de Perdizes, quatro de Ibiá e um de Pedrinópolis.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 8.754 casos positivos da doença, sendo que destes 137 pessoas morreram, 8.194 estão recuperadas e 423 estão em recuperação.