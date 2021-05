Empresa aérea é condenada por cancelar voo que faria transporte de corpo

Companhia aérea atrasou o traslado de corpo por mais de 24 horas, devido ao cancelamento de um voo (foto: Pixabay/Reprodução)

A empresa cancelou o voo e se negou a acomodar o corpo em voos subsequentes, realizando o transporte apenas no dia seguinte, com 24 horas de atraso.



Devido à demora, o velório e o sepultamento tiveram que ser remarcados para outro dia.









Além disso, menosprezou a circunstância vivida pelo autor ao argumentar que ele não passou por constrangimento, nem sofreu dor intensa, fazendo apenas apelações dramáticas.





Direitos do passageiro aéreo

Para os advogados Léo Rosenbaum e Sandra de Picciotto, sócios do Rosenbaum Advogados e especialistas em direito do passageiro aéreo, é incontestável a forma inadequada com que o serviço foi prestado pela companhia aérea.



O fato gerou transtornos que agravaram, consideravelmente, a já delicada situação do autor.





Ele perdeu um ente de forma trágica e ainda precisou empregar esforços para fazer o translado do corpo de Portugal para o Brasil.





Desta forma, tendo em vista as peculiaridades do caso, como o longo atraso na chegada do corpo ao destino, resultando na demora do velório e sepultamento e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e educativo, o valor indenização foi revisto.





"Apesar de que nada pode reparar a dor pela perda do velório do ente querido, a decisão demonstra a responsabilidade que as companhias aéreas têm em prover o melhor serviço aos seus clientes, pois há situações extremas como esta em que a realocação para voo seguinte ou de outra companhia poderia ter evitado os danos", afirmam os advogados.





Por maioria de votos, a 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu ganho de causa a uma ação contra umacontratada para fazer ode umde Portugal até o Brasil e que cancelou o voo. Aporfoi aumentada na decisão, passando de R$ 8 mil para R$ 20 mil.