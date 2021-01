Procon MG alerta para aumento no prazo de remarcação das passagens aéreas

Prazo para remarcação ou reembolso de passagens aéreas vai até 31 de outubro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A press) passagens aéreas significou a esperança de voltar à normalidade em breve, entretanto, ainda não há data para desfrutar as viagens com segurança. Sem vacinação no Brasil, o governo federal ampliou para 31 de outubro deste ano, por meio da Medida Provisória (MP) 1.024/20, o prazo para a remarcação das passagens aéreas previsto pela Lei 14.034/20, que trata das medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia. Para algumas pessoas, compraraéreas significou a esperança de voltar à normalidade em breve, entretanto, ainda não há data para desfrutar as viagens com segurança. Sem vacinação no Brasil, o governo federal ampliou para 31 de outubro deste ano, por meio da Medida Provisória (MP) 1.024/20, opara a remarcação das passagens aéreas previsto pela Lei 14.034/20, que trata das medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia.

O Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), alerta que além da remarcação, o consumidor pode escolher uma disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponibilizados pela companhia, em até 18 meses.

Caso o consumidor não queira remarcar ou utilizar os créditos, o fornecedor deverá reembolsar os valores pagos em até 12 parcelas, contadas a partir da data do voo cancelado. O coordenador do Procon ALMG, Marcelo Barbosa, diz que a MP não soluciona a reclamação feita pelos órgãos de defesa do consumidor em relação ao prazo de 12 meses para devolver o dinheiro.

Ele orienta que o consumidor entre em contato com seu fornecedor, busque um acordo de remarcação ou reembolso e registre a comunicação, que deve ser por escrito, de preferência por meio dos canais oficiais disponibilizados pela companhia, sendo válidos também os registros de conversas via e-mail, aplicativos e outras formas de comunicação virtual.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz