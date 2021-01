Auxílio-emergencial termina no dia 27 de janeiro de 2021 (foto: Agência Brasil)

Quem falta receber

Cronograma

A outrora, há alguns anos renomeada, libera nesta segunda-feira (11/01) a última parcela dopara os aniversariantes em maio e, ainda, não são beneficiários do Programa Bolsa-Família A partir do fim deste mês, quando termina o pagamento do auxílio emergencial, se depender do governo federal, sob o argumento de que não há caixa, 53,9 milhões de brasileiros, conforme Portal da Trasnaparência , ficam sem renda para sobreviver em meio à pandemia do novo coronavírus.O fim do benefício chega em um momento que o País registra a maior taxa de desemprego desde 2017 , conforme última pesquisa divulgada pelo IBGE, com mais de 14 milhões de desempregados formais.Sem contar os que deixaram de procurar empregos e, ainda, os que caíram no mercado informal, ou seja, em condições precárias de empregabilidade.As últimas parcelas do auxílio emergencial estão sendo pagas pelo governo federal a conta-gotas , como de resto as demais parcelas anteriores e aprovadas pelo Congresso.Instituído após a chegada da pandemia no país, o auxílio emergencial socorre cidadãos sem renda para sobreviver.A Caixa já pagou entre 10 e 23 de dezembro a última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa-Família que também têm direito ao benefício.A retirada em dinheiro será permitida para 3,5 milhões de nascidos em maio. Na quarta-feira (dia 13), será a vez de 3,4 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em junho.Ainda nesta semana, a Caixa vai liberar a retirada do benefício para 3,4 milhões de pessoas nascidas em julho.De acordo com o cronograma do Ministério da Cidadania, todos os pagamentos serão encerrados no dia 27 deste mês, quando os 3,3 milhões de trabalhadores remanescentes ( nascidos em dezembro) vão retirar o último valor devido.