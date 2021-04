Leilão do tradicional hotel Ambassy, em BH, termina sem compradores

Imóvel de 12 andares fica na rua dos Caetés, esquina da Avenida Afonso Pena, no hipercentro de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O leilão virtual para a compra do Hotel Ambassy foi aberto as 9h desta quarta-feira (14/4) . Porém,foi dada no pregão eletrônico. O lance mínimo era de, cerca de 50% do valor avaliado do imóvel. O hotel está situado na rua dos Caetés, esquina da Avenida Afonso Pena, no hipercentro de Belo Horizonte, a 300 metros da estação rodoviária.





O prédio em estilo moderno já foi um dos mais importantes da capital, por ter uma localização de fácil acesso aos principais corredores viários da cidade. Além disso, o edifício de 12 andares, com 67 apartamentos, e 2.810m2 de área construída era de propriedade de Anísio Neves Júnior, já falecido.





O imóvel foi colocado à venda por determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG). Agora, um segundo leilão está marcado para o dia 19 de maio, no mesmo horário e com as mesmas condições.

Othon Palace Hotel, na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, também foi a leilão. Em outubro do ano passado, oHotel, na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, também foi a leilão. O lance mínimo de R$ 30 milhões nem chegou a ser dado e o prédio ficou sem comprador.

*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria