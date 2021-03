Facebook lança movimento para apoiar empreendedoras na pandemia; conheça

Facebook cria movimento para dar visibilidade aos empreendimentos liderados por mulheres (foto: AFP/CHRIS DELMAS) Facebook lançou uma movimento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com benefícios e conteúdos para mulheres empreendedoras no Brasil. As ações vão durar todo o mês de março e contarão com descontos, cashback, maior visibilidade nas publicações de marcas lideradas por mulheres e transmissões ao vivo de conteúdos de educação e boas práticas de negócio. Nesta sexta-feira (5/3), olançou uma movimento em homenagem ao, com benefícios e conteúdos para mulheres empreendedoras no Brasil. As ações vão durar todo o mês de março e contarão com, cashback, maior visibilidade nas publicações de marcas lideradas por mulheres e transmissões ao vivo de conteúdos de educação e boas práticas de negócio.

Segundo pesquisa conduzida pelo Facebook e realizada pela Global State of Small Business, 23% das empreendedoras pesquisadas afirmam ter gastado pelo menos seis horas por dia em atividades domésticas e cuidados com a família, contra 11% dos empreendedores.



Além disso, as pequenas empresas lideradas por mulheres na América Latina têm 11% a mais de chance de fecharem quando comparadas a empresas lideradas por homens.

As ações do Facebook objetivam melhorar cada vez mais a situação feminina nos empreendimentos. Por isso, a parte de visibilidade irá estimular o consumo direto de negócios liderados por mulheres, por meio de figurinhas, adesivos e lambe-lambes com o mote #CompreDelas, no Instagram e Facebook.

Já no empoderamento, descontos e ofertas serão oferecidas por empresas parceiras exclusivamente para mulheres empreendedoras. O Santander devolverá 2/3 do valor investido em anúncios na plataforma, comprados com cartão de crédito do banco de 8/3 a 31/3.

plataformas de e-commerce e gerenciamento financeiro serão oferecidos e todos os detalhes podem ser conferidos Esse valor será devolvido no próprio cartão, em forma de cashback, com limite de R$ 100 por pessoa. Além disso, descontos emde e-commerce e gerenciamento financeiro serão oferecidos e todos os detalhes podem ser conferidos AQUI

Na frente de educação e boas práticas, uma série de conteúdos foram programados. Terão forma remota, com transmissões ao vivo de mesa-redonda, aulas e workshops para as empreendedoras.



A estreia será na segunda-feira (8/3), às 11h com a mesa-redonda de tema "Como mulheres empreendedoras adotaram ferramentas digitais para superar os desafios trazidos pela COVID-19?".

Confira toda a programação:

8/3 às 11h - [roundtable] "Como mulheres empreendedoras adotaram ferramentas digitais para superar os desafios trazidos pela COVID-19?": com a deputada federal Luisa Canziani (PDT-PR); Paula Tavares, do Banco Mundial; e representantes das empresas Conexão Revista e Maradocesedelicias

8/3 às 18h - [live] "Alicerces do Negócio: Formalizar, Planejar e Permanecer": com Adriana Barbosa, CEO e fundadora da Feira Preta e da Pretahub; Renata Malheiros, do Sebrae Delas; Sheila Makeda, empreendedora, sócia e fundadora da Makeda Cosméticos; e mediação de Ednusa Ribeiro, do Coletivo Meninas Mahin.

24/3 às 16h - [workshop Quickbooks] "Como Organizar suas Finanças: Lucro ou Prejuízo?"

25/3 às 16h - [workshop Nuvemshop] "Para mais Pessoas em mais Lugares: Formas Simples de Divulgar seu Negócio e Vender"

Para saber mais sobre o #CompreDelas, clique AQUI

