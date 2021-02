Zema se opõe a aumento de ICMS sobre combustíveis em MG: 'Não apoio'

Petrobras impôs o quarto aumento na gasolina e o terceiro no diesel dentro deste ano

Por meio das redes sociais, o governador garantiu que fará oposição a um possível projeto que possa tramitar napropondo aumento no ICMS sobre os combustíveis “Sou contra o aumento de alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. Não vou propor nem apoiar nenhuma medida nesse sentido na Assembleia”, publicou.

Ao mesmo tempo em que Zema reprova um aumento na alíquota do ICMS, o governo federal aposta na previsibilidade ao consumidor. No último dia 12, um projeto de lei complementar (PLP) que visa estabelecer uma alíquota uniforme e específica do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para combustíveis e lubrificantes foi enviado ao Congresso Nacional.