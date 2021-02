Combustíveis: Bolsonaro cutuca governadores ao criticar bitributação

Bolsonaro pressiona governadores a baixar cobrança da alíquota do ICMS sobre combustíveis (foto: AFP)

- Abasteça seu carro/caminhão com R$ 100 (para facilitar os cálculos) e poste aqui a nota fiscal.

- Na nota acima o indício de bitributação, além da desinformação sobre o ICMS, que não é ZERO.

- Ainda jogam a população contra o @govbr como se fosse o único a arrecadar. pic.twitter.com/M4XXoumtgE %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 12, 2021

Pressionando estados

O presidente(sem partido) começou cedo, nesta sexta-feira (12/02), no perfil que mantém no Twitter, a pressão para baixar o preço dos combustíveis por meio da redução de impostos O próprio Bolsonaro admitiu que oestá pronto, mas ainda precisa dodo, que, de acordo com Bolsonaro, "atrasou" sua análise.Bolsonaro já declarou que não interfere na política de preços da Petrobras. No entanto, aparentando desconhecer ados estados brasileiros, agravada pela pandemia do novo coronavírus, o presidente pressiona também governadores.Bolsonaro quer que estados também deem a sua cota de sacrifício, reduzindo o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). No plano federal, o próprio Bolsonaro disse que cada centavo de redução no PIS/Cofins sobre o diesel teria impacto de R$ 800 milhões nos cofres públicos.Ao informar esse cálculo da equipe econômica, Bolsonaro admite que a redução do preço do diesel é, em última análise, a meta a ser alcançada.O combustível usado pelos caminhoneiros tem que baratear para evitar novas greves em decorrência dos reiterados reajuste dos combustíveis.Gasolina e diesel sofretam cinco reajustes apenas em 2021.O último anúncio foi nesta segunda-feira (0 8/02), com aumento de 8% na gasolina e 6% no diesel. Ou seja, em menos de dois dois meses, a gasolina já subiu 20,6% e o diesel 11% no valor cobrado nas refinarias.