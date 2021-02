Bolsonaro envia ao Congresso projeto que altera ICMS sobre os combustíveis

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro (foto: Sergio Lima/AFP)

Ironia

O presidente Jair(sem partido) encaminhou ao Congresso, nesta sexta-feira (12/2), o projeto de lei complementar (PLP) que visa estabelecer uma alíquota uniforme e específica do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação () para combustíveis e lubrificantes.Segundo informou o Planalto, a medida dispõe que os estados e o Distrito Federal disciplinarão, por meio de lei complementar, as diretrizes do PLP, mediante deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no prazo de 90 dias.A medida será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta. Segundo a proposta do governo, ocaberá ao estado de destino, ou seja, onde ocorrer o consumo."O objetivo da medida é estabelecer, em todo o país, uma alíquota uniforme e específica, segundo a unidade de medida adotada na operação (litro ou quilo). Com isso, o ICMS não irá variar mais em razão do preço doou das mudanças do câmbio", diz um trecho da nota divulgada.Se houver aumento do tributo, o novo valor somente entrará em vigor após 90 dias, o que dará mais previsibilidade ao setor.Serão contribuintes do imposto o produtor ou importador de combustíveis, bem como aqueles equiparados ao produtor.Nesta sexta-feira (12/2), a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo ressaltou que a população deveria "culpar as pessoas certas", no caso os governadores , pelo aumento dos insumos.Ele ainda voltou a criticar a política de lockdown.“Estamos com problemas se avolumando. O povo está perdendo o poder aquisitivo. A inflação além do normal nos produtos de primeira necessidade, o preço dos combustíveis... A culpa é de quem? Isso tudo é minha? Fica em casa, que a economia a gente vê depois...", ironizou.Como solução para os aumentos dos valores, o presidente repetiu que apresentaria hoje o projeto de lei que busca reduzir o peso do ICMS no preço dos combustíveis."Mandei fazer ontem. Já dei bronca já que era para ter feito ontem o projeto. Diz que faltou um dado, hoje vou apresentar. Eu não quero, nem posso, nem vou interferir no ICMS, mas de acordo com a emenda de 2001, o Confaz vai decidir se o valor cobrado pelos governadores é um valor fixo ou um percentual do preço do combustível na refinaria. E, num segundo tempo, os senhores governadores, junto com suas respectivas assembleias legislativas, vão decidir o valor desse percentual fixo ou o percentual em cima do preço na refinaria", explicou horas antes.