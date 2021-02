'Cobrem os governadores', diz Bolsonaro sobre volta do auxílio emergencial

Bolsonaro diz que governadores também deveriam pagar o auxílio emergencial (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Pressa para a definição

O presidente Jair(sem partido) voltou a dizer nesta sexta-feira (12/2) que o governo estuda a extensão do. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. No entanto, após um apoiador questioná-lo sobre o assunto, ele apontou que a população deveria cobrar a medida dos governadores, que "fecharam comércios e acabaram com empregos"."Está sendo estudado. Eu pergunto para você: qual país da América do Sul adotou o auxílio emergencial? Nós botamos por cinco meses de R$ 600 e mais quatro de R$ 300. E quando termina, dão porrada em mim. Cobra de quem te determinou a ficar em casa, fechou comércio e acabou com o seu emprego. Cobrem os governadores", disparou o mandatário.Bolsonaro completou que os entes estaduais também podem se endividar, assim como o governo federal: "Os governadores podem dar auxílio emergencial para vocês também, ele pode se endividar, porque o governo está se endividando. Agora, até quando vai durar isso ai? São 68 milhões de pessoas, meu Deus do céu. Quando era R$ 600, era quase R$ 50 bi por mês em endividamento. Quem vai pagar essa conta são vocês".O presidente disse ter "pena" da população e saber das dificuldades, mas que também precisa zelar pela responsabilidade fiscal."A gente tem dificuldades? Sei que tem. Tenho pena? Tenho pena. Mas, se nós nos desajustarmos fiscalmente, vem a inflação galopante", justificou.Nessa quinta-feira, Bolsonaro afirmou ter pressa em definir os detalhes sobre a prorrogação do auxílio emergencial. A declaração ocorreu em transmissão pelas redes sociais.O chefe do Executivo repetiu que a ajuda financeira deverá ser paga a partir de março , em até quatro parcelas.Na mesma data, durante discurso na cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), ele ressaltou que a equipe econômica estuda a continuidade do auxílio, mas destacou que a medida não pode ser eterna, e que representa maior endividamento ao país Ele emendou que "o povo quer, na verdade, é trabalho".