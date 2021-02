Bolsonaro sobre auxílio: 'Não é dinheiro que tem no cofre, é endividamento'

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quarta-feira (10/2), durante agenda com alguns prefeitos no Ministério da Educação que a volta do auxílio emergencial está sendo discutida pelo governo. Segundo Bolsonaro, não existe "dinheiro no cofre” para pagar as parcelas.



(sem partido) afirmou, nesta quarta-feira (10/2), durante agenda com algunsnoque a vestá sendo discutida pelo governo. Segundo Bolsonaro, não existe "dinheiro no cofre” para pagar as parcelas.

Segundo ele, o endividamento é “terrível”. “A economia tem que pegar. Temos que voltar a trabalhar. Nos preocupamos com os mais idosos, os que têm comorbidades, mas a roda da vida tem que continuar. Sou muito criticado por isso”, disse.





De acordo com o governo, o programa custaria pouco mais de R$ 6 bilhões por mês, valor abaixo dos R$ 50 bilhões mensais gastos com as parcelas de R$ 600 pagas a 64 milhões de pessoas em 2020.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.