Bolsonaro diz que novo auxílio emergencial pode ser pago a partir de março

Jair Bolsonaro disse que o benefício social pode voltar a ser pago a partir de março (foto: Fabio Rodrigues/Agência Brasil)

O presidente Jairafirmou, nesta quinta-feira (11/2), que a extensão dodeverá ser paga a partir de março, em até quatro parcelas. Ele anunciou a possível data após a cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.“Eterno é aposentadoria, o BPC, tá? E é uma questão emergencial, porque custa caro para o Brasil. É um endividamento enorme para o Brasil. Tá quase certo, né. Ainda não sabemos o valor com toda certeza, a partir de... com toda certeza, pode não ser, né, a partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado, com o Executivo e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal", apontou.