STF libera privatização da Casa da Moeda, Dataprev e de mais cinco estatais

Casa da Moeda está entre as estatais a serem privatizadas, de acordo com planos do governo federal (foto: Divulgação)









O PDT havia ajuizado uma ação para questionar a inclusão das estatais no Plano de Desestatização sem que haja uma lei específica para privatizar as empresas. No entanto, a maioria dos ministros votou contra o pedido.





Na visão da ministra Cármen Lúcia, que é relatora do debate, o PDT não agregou argumentos jurídicos suficientes no pedido e negou parte da solicitação. Ela avaliou a constitucionalidade de artigos da Lei do Programa Nacional de Desestatização (PND), no qual o partido questiona alguns dispositivos.





Para Cármen Lúcia, a necessidade de lei específica é desprezada, uma vez que há lei genérica que trata da privatização de uma determinada estatal. Até o momento, acompanharam a relatora os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A votação segue até 23h59, prazo limite para a contabilização dos votos.

Por maioria, com seis votos favoráveis, oaprovou, nesta sexta-feira (5/2), ade sete estatais do governo federal, como ae a. O caso está sendo julgado no plenário virtual da corte.