Prefeitura de BH abre processo seletivo para 1.093 vagas

Hall da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Wikimedia Commons)

Com inscrições abertas de 5 de março de 2021 até 3 de abril do mesmo ano, exclusivamente via internet, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anuncia processo seletivo e concurso público para o preenchimento de 1.093 vagas destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior, por prazo determinado, para cargos públicos efetivos da carreira dos servidores da saúde, medicina e vigilância sanitária da administração direta do Poder Executivo do município.









Para concorrer, o candidato deve ter nacionalidade brasileira ou equivalente, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições e comprovar a escolaridade exigida para a função. Aos aprovados e contratados, a remuneração será de R$ 1.400,13 a R$ 8.466,82 correspondente a carga horária de 12 a 40 horas semanais de trabalho.





Os interessados poderão se inscrever no período de 5 de março de 2021 até as 23h59 do dia 3 de abril do mesmo ano, exclusivamente via internet, por meio do site da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais: www.rboconcursos.com.br/.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para os cargos de nível médio e R$ 110 para os cargos de nível superior, que deve ser efetuado até o dia 3 de abril. No edital, há descrito os casos de quem tem direito a isenção da taxa de inscrição no período de 8 a 10 de março.





Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, em 30 de maio. Além de análise de títulos de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital, apenas para alguns cargos do edital 01/2020.



Além disso, também será feito curso introdutório de formação inicial somente para a função ofertada no edital 02/2020.





Nas provas, a cobrança será pelo conhecimento em língua portuguesa, saúde pública e conhecimentos específicos, de acordo com o cargo concorrido.



A seleção e o certame terão validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.





Até a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas no Diário Oficial do Município (DOM), no endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom, disponibilizado também no link “Oportunidade de Trabalho” prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho e no endereço eletrônico da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais – www.rboconcursos.com.br.