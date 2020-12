Aeroporto de Confins deve receber mais de 1 mi de pessoas na alta temporada

Aeroporto Internacional de BH deve receber mais de 1,3 milhão de passageiros até o fim de janeiro (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)





No dia 6 de dezembro, por exemplo, a Copa Airlines voltou a marcar presença no Aeroporto Internacional. A companhia aérea liga Belo Horizonte ao Panamá, na América Central. São três voos por semana. Com o retorno da base da empresa, o terminal já está recebendo todas as operadoras estrangeiras que faziam parte da rotina do espaço antes da pandemia.









Mas como algumas fronteiras internacionais estão fechadas, destinos brasileiros devem ganhar força durante a alta temporada. Litorais do Nordeste e Sudeste, por exemplo, tendem a ser as principais opções dos passageiros. Atualmente, o aeroporto opera conectando 36 destinos, mas chegará a 37 em janeiro com o acréscimo de seis voos semanais para Aracaju. Os voos serão realizados pela Azul Linhas Aéreas.





Neste mês, seis novos mercados foram adicionados no aeroporto. Desde o dia 14 de dezembro, por exemplo, voos para Cabo Frio voltaram a ser operados, com 14 ligações semanais. Estão previstas, também, operações adicionais para Foz do Iguaçu e João Pessoa, que terão um voo semanal a partir de sábado (19/12).





Azul Conecta - braço regional da Azul - até o fim de janeiro de 2021. A empresa fará a ligação entre Belo Horizonte e Búzios, com nove voos semanais, além de Guarapari, com sete voos semanais. Os dois destinos são bastante procurados pelos mineiros durante o verão. Além disso, haverá, a partir desta quinta-feira (17/12), a estreia das operações regulares da- braço regional da Azul - até o fim de janeiro de 2021. A empresa fará a ligação entre Belo Horizonte e Búzios, com nove voos semanais, além de Guarapari, com sete voos semanais. Os dois destinos são bastante procurados pelos mineiros durante o verão.





A Gol Linhas Aéreas, por sua vez, terá voos extras para Fortaleza e Porto Seguro a partir de sexta-feira (18/12) até o fim de janeiro. São operações com sete voos semanais para cada destino.





Antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e em torno de 300 voos eram operados por dia entre pousos e decolagens. Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal).





Movimentação





A BH Airport estima que mais de 600 mil pessoas devem passar pelo aeroporto em dezembro. Os picos de movimentação devem acontecer no fim desta semana, uma vez que ela antecede o Natal. São esperados cerca de 23 mil passageiros por dia. Já na véspera da data comemorativa, entre os dias 22 e 23 de dezembro, outras 23 mil pessoas devem passar pelo terminal.





Para o Réveillon, o fluxo deve ser intenso, com movimentação de cerca de 130 mil pessoas entre 23 e 29 de dezembro e em torno de 140 mil passageiros de 30 a 5 de janeiro de 2021.





Já em janeiro, esses picos estão previstos para a primeira quinzena, nos dias 7, 12 e 14, com previsão de fluxo em torno de 25 mil passageiros por dia. Na segunda quinzena, os picos devem ocorrer em 18, 21 e 28 de janeiro, com expectativa também na casa dos 25 mil passageiros.





Ainda de acordo com a BH Airport, há dispensers de álcool em gel em todo o aeroporto, além de barreiras de proteção nos locais de atendimento aos usuários e adesivos informativos para piso, assentos, elevadores e banheiros, como forma de prevenção da COVID-19. A concessionária informou que a limpeza e desinfecção das áreas comuns do terminal foi reforçada, especialmente dos banheiros.

