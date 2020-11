Belo Horizonte terá voos diários para Búzios e Guarapari a partir de dezembro

Guarapari é um dos destinos prediletos dos mineiros durante o fim de ano e feriados prolongados (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) voos diários para Búzios/RJ e Guarapari/ES, partindo do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana. As operações serão controladas pela Azul Conecta, braço regional da Azul Linhas Aéreas, e têm como objetivo atender o público para o verão. A partir do dia 17 de dezembro, Belo Horizonte passará a terdiários para, partindo do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana. As operações serão controladas pela, braço regional da, e têm como objetivo atender o público para o verão.





Os voos serão operados por aeronaves do tipo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes. Diariamente, a partir de 17 de dezembro, às 14h30, partirá de Confins um voo para Guarapari, chegando ao destino às 16h10. Já às 16h35, o avião sairá do litoral capixaba com destino a BH.



Para Búzios, a ida, partindo da capital mineira, será às 9h50, com previsão de chegada às 11h35 na Região dos Lagos. Ao meio-dia a aeronave parte do interior do Rio, chegando às 13h45 no terminal da Grande BH.





“Há muitos anos a gente já tinha o desejo de atender essa rota (Belo Horizonte/Guarapari), mas não tínhamos aeronave adequada, e esse ano surgiu a oportunidade. Por isso decidimos estabelecer voos diários de Belo Horizonte a Guarapari e alguns voos semanais a Búzios. Temos operações adicionais, também, de Belo Horizonte até Cabo Frio, com aeronaves maiores, como jatos e aviões ATR (turbohélice)”, disse Marcelo, ao Estado de Minas.





Voos serão operados pela aeronave modelo Grand Caravan, da Cessna, com capacidade para nove passageiros (foto: Luís Alberto Neves/Esp. para a Azul) A grande aposta da Azul nos novos mercados é pelo fato de o Aeroporto Internacional de BH ser o segundo maior hub de conectividade da empresa, ficando atrás apenas de Campinas. Por exemplo: uma família de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quer passar férias em Búzios. Com a nova malha aérea, há possibilidade de fazer a conexão na Grande BH para utilizar o voo com destino à Região dos Lagos.





A princípio, os novos voos serão oferecidos até 31 de janeiro. No entanto, a demanda será acompanhada de perto pela Azul. Se o resultado for positivo em relação ao fluxo de passageiros, os mercados podem continuar em feriados e nas férias de julho.





“É o primeiro verão que teremos essa operação da Azul Conecta. Então, é um grande teste desses novos mercados. Vamos avaliar as vendas e os resultados bastante de perto e, com certeza, se tiver a oportunidade, gostaríamos de repetir em alguns feriados, talvez, nas férias de julho, e, se for o caso, talvez o ano inteiro. Belo Horizonte/Cabo Frio, por exemplo, atendemos o ano inteiro. E por quê não Belo Horizonte/Guarapari? Desde que haja fluxo para isso”, concluiu Marcelo.





As passagens já estão sendo comercializadas pelo site da Azul.





Teixeira de Freitas





O extremo Sul da Bahia também voltará a ter ligação com Belo Horizonte. Isso porque o trecho entre Teixeira de Freitas e BH foi retomado pela Azul desde segunda-feira (16). Os voos são operados às segundas, quartas, sextas e domingos, sempre com partidas de Confins às 10h45 e chegada prevista para 12h20 na Bahia. Às 13h05, a aeronave sai de Teixeira e chega a BH às 14h35.