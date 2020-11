Infraero abre consulta para exploração comercial no Aeroporto Carlos Prates

A Infraero abriu consulta de mercado para possível exploração comercial de lote de 96 mil metros quadrados, no Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A estatal procura potenciais interessados em participar de futuro processo licitatório para concessão da área. Os interessados deverão enviar propostas até o próximo dia 11 para o e-mail negociosaeroportuarios@infraero.gov.br.



LEIA MAIS 18:48 - 02/09/2020 Mudança do Aeroporto Carlos Prates para a Pampulha agrada à vizinhança

14:25 - 02/09/2020 Governo planeja fechar Aeroporto Carlos Prates e transferir operações para Pampulha Os pretendentes em explorar a área que fica próxima ao Anel Rodoviário deverão apresentar estimativa de repasse mensal à Infraero pelo uso do espaço (ônus da concessão), prazo pretendido de contratação de, no máximo, de 12 meses e outras informações julgadas necessárias para a futura contratação.

Eventuais questionamentos também poderão ser encaminhados para o e-mail até segunda-feira (9/11), e serão respondidos em até dois dias úteis, "de forma abrangente ao mercado, ficando as respostas disponíveis neste hotsite e caso o interessado tenha interesse em visitar a área, agendar por meio dos telefones (31) 2138-6350 e (31) 98369-8940."

Segundo a Infraero, com base nas manifestações recebidas do mercado, será divulgad um ofício circular, provavelmente em 16 de novembro, com considerações sobre as manifestações recebidas.

A Infraero esclarece que a consulta não configura vínculo ou obrigatoriedade por parte da da empresa em licitar o lote. Também "não configura obrigatoriedade de participação em certame licitatório por parte de interessado que tenha encaminhado a proposta à Infraero. E o processo de concessão de área não necessariamente contemplará as condições apresentadas, uma vez que a Infraero realizará estudos a fim de validar os possíveis valores apresentados, e prevalecerão os parâmetros encontrados em tais estudos".

Segundo a empresa aeroportuária, tratar-se de espaço estratégico, ideal para exploração de atividades esportivas e de lazer ao ar livre. A área já dispõe de equipamentos como quadras esportivas e pista de skate, necessitando de adequações.