Azul projeta operar com 90% da sua capacidade doméstica em dezembro

Confirmando o que foi divulgado em reunião com investidores e analistas pela manhã a Azul divulgou nesta quarta-feira, 16, Fato Relevante detalhando as projeções de capacidade em seus voos para dezembro e o primeiro trimestre de 2021.



A companhia aérea espera operar com 90% da sua capacidade doméstica neste mês, enquanto a capacidade total deve chegar a 70%. Nos três primeiros meses de 2021, a oferta em voos nacionais deve chegar a 100%, enquanto no total vai a 85%. "A flexibilidade única da frota, junto com a malha altamente conectada, permitiram que a Azul adequasse rapidamente sua capacidade, capturando a demanda em recuperação", diz a companhia.