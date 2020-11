Black Friday: confira como os shoppings se preparam para o evento desta sexta-feira

Shoppings da capital apostam em estratégias físicas e digitais para atrair os consumidores na Black Friday (foto: Shopping Del Rey / Divulgação) shoppings da Grande BH criaram várias estratégias de Black Friday para alavancar as vendas e tentar minimizar os prejuízos causados pelo período de lojas fechadas, em virtude da pandemia. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 97% deles esperam aumentar as vendas durante a próxima sexta-feira (27/11), em relação às três semanas anteriores à data. Osda Grande BH criaram váriasdepara alavancar ase tentar minimizar oscausados pelo período de lojas fechadas, em virtude da. De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce),deles esperam aumentar as vendas durante a próxima, em relação às três semanas anteriores à data.





A Multiplan, responsável pela administração do BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi, ambos localizados na região centro-sul de Belo Horizonte, está promovendo a Maratona Black Friday. A ação consiste em uma semana inteira de ofertas, com descontos de até 70% nas categorias de eletroportáteis, beleza e cosméticos, roupas e acessórios, eletrônicos, decoração, cama e mesa.





A empresa criou também um aplicativo, disponível para download no Google Play e Apple Store. Ele apresenta uma seleção de ofertas para que o cliente possa planejar as compras antes de sair de casa ou adquiri-las pelo próprio aplicativo, com entrega em até 24 horas. E vai oferecer, ainda, cupons de desconto para compras nas lojas físicas.

Para quem preferir fazer compras por drive-thru, a ferramenta disponibiliza um canal de venda direta. Ao clicar na opção “combine seu pedido diretamente com a loja”, o aplicativo leva o consumidor ao WhatsApp do lojista para escolher seus produtos e combinar a retirada. Esse canal, que agrega contatos de centenas de lojas, também está disponível nos sites de todos os shoppings da rede.

“Nessa Black Friday vamos oferecer comodidade aos clientes, que querem aproveitar boas ofertas com segurança e otimizando seu tempo”, afirma Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (MIND) da Multiplan. “Nosso aplicativo realiza a curadoria e apresenta as melhores ofertas, usando a marca forte do Lápis Vermelho. E, para quem quiser aproveitar os melhores preços sem sair de casa, o aplicativo também oferece um serviço personalizado com shoppers que vão às lojas realizar a compra de qualquer produto escolhido pelos clientes, com entrega em um dos menores prazos do mercado”, completa.

Durante o evento, os shoppings vão reforçar sua já rígida rotina de higienização e adotar medidas rigorosas de segurança, previstas tanto no protocolo elaborado por infectologistas contratados pela empresa quanto nas regras estabelecidas pela prefeitura de Belo Horizonte. Entre as medidas estão a aferição da temperatura de todos os visitantes e colaboradores nas entradas dos shoppings, limitação da capacidade máxima dentro das lojas e uso obrigatório de máscara.





Black Week

Já o Shopping Cidade, localizado no centro da capital, está promovendo uma semana inteira de ofertas que vai até o dia 28 de novembro. A expectativa do estabelecimento é alavancar as vendas em 45%.





“Estamos planejando uma semana de muitos atrativos, com descontos surpreendentes para que os clientes possam comprar os produtos desejados e também antecipar as compras de Natal. É uma oportunidade de amenizar as perdas causadas pelo período de portas fechadas e também esquentar para a temporada natalina”, destaca a gerente de marketing do shopping, Carolina Vaz.





Para garantir um atendimento de qualidade, a administração do empreendimento antecipou os preparativos da ação em conjunto com os lojistas. “Desde outubro iniciamos uma campanha de incentivo e conscientização junto aos lojistas para o preparo de ofertas e a separação de estoque, para que no período da liquidação possam oferecer aos clientes descontos e promoções imperdíveis”, destaca Vaz.





Para garantir a segurança de lojistas, colaboradores e clientes, o shopping vai reforçar as medidas de proteção, como aferição de temperatura corporal nas portarias de acesso, disponibilizar álcool em gel nos corredores e monitorar a quantidade de pessoas no espaço. “Como será uma semana de evento, pedimos que as pessoas planejem sua ida ao shopping, pois, não queremos promover aglomerações. A entrada só será permitida com máscara facial e é obrigatório o uso durante todo o tempo de permanência. Estamos reforçando nossos cuidados, para que todos possam aproveitar com segurança”, finaliza Vaz.

Aberta a temporada natalina

O Boulevard Shopping, localizado no bairro Santa Efigênia, região centro-sul, adota uma estratégia semelhante, com a campanha “7 Dias de descontos – Todo dia é um sextou”. Até o próximo domingo (29/11), os consumidores podem encontrar descontos que chegam a 70% em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos.





Disponíveis nas lojas físicas e também no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal e os consumidores já podem, inclusive, participar de uma promoção e concorrer a um carro, modelo Mercedes GLA 200 Style.





Na Black Week, o site do empreendimento aproxima o consumidor dos lojistas, direcionando-os aos canais virtuais de compra: Whatsapp e e-commerce, inclusive com a possibilidade de retirada no formato drive thru. Além de poder fazer compras nos moldes tradicionais, visitando as lojas físicas ou comprando pela internet, os consumidores também vão poder acessar um catálogo virtual com as ofertas, nas redes sociais e site.





“Queremos, nesta data, gerar um senso de oportunidade e não de urgência. Por isso, o público terá uma semana inteira para aproveitar as ofertas e várias maneiras de adquirir os produtos”, destaca Nadinne Matos, gerente de marketing do Boulevard Shopping.





Todos os protocolos que existem atualmente no shopping serão reforçados: medição de temperatura, álcool gel em diversos pontos, obrigatoriedade do uso de máscara, número máximo de pessoas no empreendimento e em cada loja, distanciamento na escada rolante e nas mesas na praça de alimentação.





Antecipar as compras de Natal

O Minas Shopping, localizado no bairro União, região nordeste, é outro que vai ampliar as promoções da Black Friday até o dia 29 de novembro. Com o slogan “Uma explosão de ofertas”, as lojas participantes estarão com sinalização nas vitrines.





Segundo a gerente de Marketing, Ana Paula Alkmim, essa é uma oportunidade para os clientes adiantarem as compras de Natal, aproveitando os melhores preços. “Os clientes ganham mais tempo para aproveitar as ofertas com segurança. Para os lojistas, esse é um importante período para alavancar as vendas e conquistar bons resultados”, afirma. As compras feitas neste período também valem para participar da promoção de Natal e concorrer a um carro Chevrolet Tracker.





O consumidores vão poder acompanhar as ofertas pelos stories no Instagram do empreendimento. “Convidamos influenciadores digitais de segmentos variados, como moda, casa, fitness e decoração, para fazer a cobertura das ofertas nas lojas. As divulgações estão sendo realizadas no Instagram do Minas Shopping”, acrescenta.

Para contribuir com a segurança dos clientes e lojistas, o shopping adota diversas medidas de higiene e prevenção ao coronavírus. Entre elas, estão a higienização rotineira das áreas de uso comum, disponibilização de álcool em gel para os clientes e funcionários, além da redução da capacidade máxima de lotação dos elevadores.

Só é permitida a entrada de pessoas com máscaras e a utilização da escada rolante é limitada a uma pessoa a cada três degraus. O empreendimento também conta com um controle rigoroso do fluxo e, para a Black Friday, reforçou a segurança. O estabelecimento promove, ainda, ações de conscientização junto aos lojistas para que todos sigam as orientações impostas pelos protocolos.

Mais tempo e segurança para as compras

O Shopping Del Rey, situado na região da Pampulha, também apostou na antecipação da Black Friday para oferecer uma experiência mais segura e descontos significativos para os consumidores, seja presencialmente ou no ambiente online. Os clientes terão oportunidades exclusivas em produtos do segmento Diversão (lojas de brinquedos, eletro, livrarias, acessórios, entre outras), além de poder ganhar cupons em dobro, entre os dias 27 e 29 de novembro, para concorrer a um Renault Captur, na promoção de Natal.





A ampliação da segunda data mais importante do semestre para o varejo, atrás apenas do Natal, foi uma alternativa proposta pela brMalls - companhia administradora do estabelecimento. “Nos últimos anos, o Del Rey se tornou um dos destinos de compra física mais procurados na data em Belo Horizonte e, diante da pandemia, sabíamos que seria preciso reinventar essa experiência. Por isso, antecipamos os descontos da campanha e apostamos em uma estratégia fígital – que combina os ambientes físico e digital –, a partir do desenvolvimento de um site exclusivo, que divulga os principais descontos e os canais de venda online dos lojistas”, afirma Isabela Moreira, gerente de marketing do Shopping Del Rey.





A digitalização do evento foi uma das soluções encontradas pelo shopping para evitar o corre-corre característico da data. “O cliente passa a ter mais tempo e autonomia para escolher a jornada que melhor lhe atende no momento, seja a ida ao shopping, com a certeza de que seguimos um rigoroso protocolo de prevenção ao contágio pela COVID-19, ou comprando online com o mesmo atendimento personalizado da experiência física e a comodidade de poder retirar o produto no drive-thru ou recebê-lo no mesmo dia em seu endereço por meio da entrega expressa do Delivery Center”, explica.





Segundo a gerente de marketing, as perspectivas em relação à data são otimistas. “Esta é a primeira grande data no ano, após a flexibilização do distanciamento social, em que estamos de portas abertas nos ambientes físico e online. A nossa expectativa é positiva e acreditamos que o resultado dessa última semana trará um incremento importante para as vendas, impulsionado, principalmente, pela primeira parcela do 13º salário, que sai até o dia 30”, avalia.





Ações ao longo do mês





“Como a Black Friday propriamente dita se concentra entre os dias 27 e 29 de novembro, dividimos nossas ações em cinco períodos temáticos ao longo do mês. Assim, reduzimos o fluxo nos corredores do shopping e evitamos qualquer tipo de aglomeração. Afinal, o momento pede cautela e seguimos criteriosos com o protocolo no Estação BH”, explica Rumenigue Marchioro, gerente de marketing do Shopping Estação BH, localizado na Vila Clóris, região norte da capital.





Ao longo das últimas semanas, o empreendimento apresentou ofertas divididas em setores. Na primeira foram móveis, decoração, eletrodomésticos, utensílios domésticos, cama, mesa e banho. Já na semana seguinte foi a vez dos materiais esportivos, produtos e serviços de beleza, spa e viagens. Na terceira roupas, calçados, acessórios e tecnologia, enquanto itens como televisores, games, instrumentos musicais, computadores e equipamentos de áudio podem ser garantidos até o final desta semana.





O shopping adota medidas preventivas, seguindo os protocolos de higiene e controle da pandemia, tais como: uso obrigatório de máscaras e face shield por todos os colaboradores e funcionários; uso obrigatório de máscaras por parte de clientes e passantes do shopping; divisão de acrílico nos locais da administração com atendimento direto ao cliente; disposição de álcool em gel 70% em todas as áreas do shopping; aferição de temperatura corporal nos principais acessos, impedindo a entrada de pessoas que apresentarem temperatura corporal acima de 37,8 ºC; higienização de todas as áreas do shopping com água ozonizada, solução altamente desinfetante; reforço na limpeza de corrimãos e maçanetas.





O empreendimento pratica, ainda: manutenção em dia e reforçada dos aparelhos de ar condicionado; disposição de pias com água e sabão em todas as áreas do shopping, especialmente nas praças de alimentação, mesmo que o consumo de alimentos no local esteja proibido; desativação dos bebedouros; comunicação visual nas vagas de estacionamento que estejam com uso proibido, garantindo distanciamento de veículos no mesmo; automação das cancelas de estacionamento para evitar acionamento de botão para liberação de ticket; demarcação de espaço no chão para garantir distanciamento de 2 metros entre as pessoas em formação de filas; sinalização de distanciamento nas escadas rolantes e elevadores, atendendo ao mesmo critério das filas e disposição de álcool em gel 70% nos elevadores para limpeza das mãos após acionamento de botões.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa