Uberaba volta a ter voos da Azul com ligações diretas e diárias para BH

Devido a pandemia, a empresa havia suspendido as suas operações no final de março (foto: Azul/Divulgação/Facebook) Uberaba, no Triângulo Mineiro, voltará a receber voos da Azul a partir de 1º de fevereiro com ligações diretas e diárias para o Aeroporto Internacional de Confins. , no Triângulo Mineiro, voltará a receberdaa partir de 1º de fevereiro com ligações diretas e diárias para o Aeroporto Internacional de





De acordo com a assessoria de imprensa da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, as passagens para os novos voos, que seguirão os protocolos de higiene e segurança adotados pela empresa desde o início da pandemia, começaram a ser vendidas em todos os canais oficiais da companhia nesta quarta (25-11).

“Para a reabertura da base, a Azul irá utilizar as aeronaves ATR 72-600, com capacidade para até 70 clientes. Em BH, os passageiros de Uberaba poderão se conectar para todas as regiões do país, acessando a malha doméstica e internacional da companhia”, informou a Azul, por meio de nota.





"Começaremos o próximo ano com mais inclusões de voos e destinos domésticos e estamos felizes por voltar a operar em Uberaba”, destaca Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

A partir de fevereiro de 2021, além do aeroporto de Uberaba, a Azul também retoma operações em Jaguaruna (SC), Três Lagoas (MS), Galeão (RJ) e nas cidades gaúchas de Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana.

Confira a malha da Azul para a operação em Uberaba a partir de fevereiro:

Confins (CNF) – Uberaba (UBA)





Origem Saída Destino Chegada Frequência

Uberaba 06:00 Belo Horizonte 07:15 Diário

Belo Horizonte 13:00 Uberaba 14:25 Exceto aos sábados

Uberaba 15:10 Belo Horizonte 16:25 Exceto aos sábados

Uberaba 19:00 Belo Horizonte 20:15 Aos sábados

Belo Horizonte 10:50 Uberaba 12:15 Aos sábados

Belo Horizonte 22:00 Uberaba 23:25 Diário