O melhor planejamento para uma boa compra na Black Friday

Quem é louco por promoção, não vê a hora da Black Friday começar. Muitas lojas promovem o “esquenta” do dia 27 de novembro, mas os consumidores sabem que as ofertas mais tentadoras ficam reservadas para a data oficial. Portanto, para fazer uma boa compra é preciso, antes de tudo, organização e planejamento. Então, comece agora.





Primeiramente é bom ressaltar que a Black Friday 2020 será a primeira após a declaração da pandemia da COVID-19. Por consequência, os consumidores que antes corriam às lojas e formavam filas a partir da madrugada devem se concentrar no e-commerce neste cenário.





Além disso, as perdas salariais dos trabalhadores e a queda no faturamento de empresários de muitos setores, como eventos e alimentação, é um incentivo a mais para que você compre bem e aproveite as melhores ofertas da Black Friday. Isso porque, em tese, o dinheiro está mais curto e é preciso usá-lo com sabedoria.





Nesse sentido, o levantamento de preços realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou, em 2018, que a média de descontos foi de 29%.





Só lembrando que a Black Friday entra na sua 11.ª edição no Brasil em 2020. No início, os consumidores ficaram desapontados com o que chamavam de “Black Fraude”, já que as ofertas eram fantasmas. Contudo, com o passar do tempo, as denúncias dos próprios consumidores e a maior fiscalização, a prática foi praticamente abolida. Porém, não custa nada ficar mais atento para fazer uma boa compra.





A expectativa para a Black Friday 2020





Mesmo depois de tanta turbulência em 2020, o consumidor parece disposto para ir às compras. Assim, uma pesquisa da Rakuten Advertising, intitulada “O caminho para a retomada : os picos de venda para 2020 repensados”, mostra que 87% dos consumidores querem manter a tradição das compras de Natal e que 57% consideram aproveitar as ofertas da Black Friday.





Então, compre bem na Black Friday e já antecipe as compras de Natal para aproveitar os descontos. Como a pesquisa da CNDL sugere, os descontos ficam na casa dos 30%, porém podem chegar a 70%, como anunciado pelas lojas participantes.





Afinal de contas, a proximidade da data de descontos com o Natal já é um incentivo às compras. Nos Estados Unidos, onde a promoção se originou, os norte-americanos aproveitam as liquidações para preparar os presentes natalinos.





Só para complementar, o faturamento do varejo cresce ano a ano na Black Friday. Loucos por uma boa compra, os consumidores gastaram R$ 3,2 bilhões no varejo digital na temporada de 2019. Enquanto isso, no ano anterior, o faturamento havia sido de R$ 2,6 bilhões.





Se depender do consumidor que aumentou suas compras on-line no início da pandemia, por causa da imposição da quarentena, o faturamento do e-commerce deve ser ainda maior na Black Friday de 2020.





10 dicas para comprar bem na Black Friday





Compre bem: essa é a regra da Black Friday 2020. Nesse sentido, acompanhe a seguir 10 dicas de como fazer uma boa compra e ainda aguardar a chegada do Natal tranquilo, sem a correria da véspera.





Faça um orçamento





As promoções de até 70% da Black Friday não significam que você tem uma carta branca para abrir a carteira e gastar de forma desmedida. Aliás, um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) demonstrou que, em agosto de 2020, o endividamento atingiu 67,5% das famílias brasileiras. Portanto, estipule um teto de gastos para a Black Friday.





Prepare uma lista de compras





Concentre-se nos itens mais desejados. Segundo o site Méliuz (plataforma de cashback) os produtos eletrônicos, como os smartphones, foram os itens mais procurados nas temporadas anteriores. No entanto, coloque no papel o que você deseja para você e para presentear as pessoas queridas para, assim, fazer uma boa compra.





Compare preços





A partir da lista de compras, pesquise os principais sites de comparação de preços, como o Google Shopping, o Zoom e o Buscapé. Afinal, você pode se surpreender com a diferença de preços entre os mesmos produtos. Da mesma forma, se você pretende fazer as compras nas lojas físicas, já terá um bom embasamento e não correrá o risco de ser fisgado por uma falsa oferta.





Antecipe as compras do amigo secreto e das datas especiais





Como os produtos estão mais baratos na Black Friday, seja proativo e antecipe suas compras do amigo secreto da firma ou do casamento de uma prima. Isso porque há itens que agradam ambos os sexos, como livros e objetos de decoração. Além disso, as compras de casamento não são perecíveis e podem ficar guardadas por alguns meses.





Confira as redes sociais das lojas





Planeje-se e compre bem. Um dos passos para isso é seguir as redes sociais das lojas que lançam mais ofertas interessantes na Black Friday. Lá, os varejistas costumam anunciar cupons, sorteios e até ofertas exclusivas para os seguidores.





Vigie a segurança do site





Outra dica importante para o bolso e para evitar dores de cabeça futuras é vigiar a segurança do site, caso você opte pelas compras on-line. Afinal de contas, o índice de reclamações no Procon aumenta nesse período. Primeiramente, não compre de sites que não têm o cadeado no início da URL. Além disso, faça uma pesquisa prévia nos sites Reclame Aqui, E-bit e Procon para verificar a reputação da loja. ]





Não se desespere com os prazos das ofertas





Essa dica é válida para o dia propriamente dito das ofertas. Quando virar a zero hora do dia 27 de novembro, muitas lojas on-line anunciarão descontos com prazo de validade. Essa é uma prática bastante comum no marketing. Porém, não se desespere para fechar o carrinho e finalizar o pedido, pois é sempre bom ponderar para fazer uma boa compra.





Não faça compras por impulso





O planejamento e a lista de compras tratados no início deste conteúdo são importantes para ajudar o consumidor a não fazer compras por impulso das quais ele possa se arrepender depois. Nesse sentido, por mais que o produto esteja com uma oferta tentadora, tente fechar os olhos e se concentrar na sua lista de compras.





Pesquise os sites estrangeiros com antecedência





É possível fazer uma boa compra em sites estrangeiros . No entanto, se você não tem familiaridade com eles, reserve um horário no seu momento de folga para pesquisá-los. Afinal de contas, as compras nesses sites podem ter outros encargos, mas também boas ofertas. Portanto, no dia da Black Friday, não se esqueça de conferir se o site é brasileiro e se as regras do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam.





Exija sempre a nota fiscal





E por falar em CDC não se esqueça de inserir no seu planejamento para as compras da Black Friday o pedido da sua nota fiscal. Nas compras on-line, elas são enviadas automaticamente, antes até da entrega da mercadoria. Porém, nas lojas físicas as notas fiscais não são uma prática tão comum. No entanto, o documento é a única prova material que você possui caso precise procurar o Procon ou o Juizado Especial.





Direitos do consumidor que não podem ser esquecidos

Compre bem, mas não deixe de observar os direitos do consumidor . Afinal, eles foram criados na década de 90 para disciplinar a relação entre loja e cliente e garantir que você não seja prejudicado nas relações de consumo.





Nesse sentido, acompanhe algumas normas do CDC que não podem ser esquecidas:





Preços expostos: segundo o artigo 6.º do CDC, os preços dos produtos devem estar bem visíveis ao consumidor, nada de vitrines sem preço ou os famosos preços “inbox”;





Mesmo preço no cartão: muitas lojas físicas cobram mais caro nas compras feitas no cartão de débito ou de crédito. Entretanto, essa prática contraria o artigo 39 do CDC;





Troca garantida: atenção para os prazos das trocas de produtos: 30 dias para produtos não-duráveis e 90 dias para itens duráveis. Lembrando que as lojas têm obrigação de trocar apenas quando o produto apresentar um defeito de fabricação;





Direito de arrependimento: o consumidor pode desistir da compra 7 dias após a negociação. A loja tem a obrigação de cumprir esse direito, segundo o artigo 49 do CDC. Aliás, o vendedor deve devolver o dinheiro referente ao produto e ao frete.





Concluindo, compre bem na Black Friday. Mas aproveite os dias que antecedem a data para fazer um bom planejamento, com uma lista de compras e uma pesquisa de preços completa. Desse modo, você consegue garantir uma boa compra. Além disso, aproveita as ofertas de forma segura.





