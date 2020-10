Bolsonaro anuncia redução de IPI para videogames

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Twitter/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta segunda-feira (26) a publicação do decreto que impõe a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para videogames no Diário Oficial da União (DOU). O decreto será publicado nesta terça-feira (27). anunciou nesta segunda-feira (26) adoquedoparano(DOU). O decreto será publicado nesta terça-feira (27).

- Redução de IPI para vídeogames:



(a) de 40% para 30%:consoles e máquinas de jogos;



(b) de 32% para 22%: de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela; (mais)... pic.twitter.com/IjmsYNXmK7 %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 26, 2020









Bolsonaro já tinha anunciado durante uma live, há cerca de duas semanas, a redução do imposto sobre jogos eletrônicos.



Na época, ele afirmou que havia tratado o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto.





“A garotada ano passado resolveu reclamar do preço de jogos eletrônicos, chips etc. E tinha um degrau de imposto. Nós conseguimos passar o maior degrau de 50% para 40%. E agora a molecada voltou a chiar novamente e com razão”, falou Bolsonaro na ocasião.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.