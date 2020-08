Secretário da Cultura, Mário Frias recebe filho 04 de Bolsonaro para debater jogos eletrônicos

AM

Jair Renan e Mário Frias (foto: Reprodução/Instagram)

teve uma reunião na manhã desta segunda-feira (31) com odo(sem partido),

De acordo com o comunicado do secretário no Instagram, o encontro serviu para analisar o “futuro dos E-games”.



Nas redes sociais, Frias acabou sendo alvo de piadas. Isso porque, o termo correto para os esporte de jogos eletrônicos é e-sport e não E-games como foi escrito pelo secretário.

Mario Frias também divulgou uma imagem de uma pesquisa, na qual é possivel perceber em gráficos a supremacia do setor de games perante outros concorrentes do entretenimento. O filho do presidente também compartilhou os dados. "O futuro do E-sport sendo pautado", afirmou.





Com 22 anos, Renan Bolsonaro costumava fazer transmissões do jogo "League of Legends" em um canal na Twitch, plataforma de streaming de games. Ele tinha mais de 50 mil seguidores na plataforma.

Apesar disso, 04 foi banido da plataforma, após afirmar em transmissão, que a pandemia do novo coronavírus era uma "história da mídia para trancar você dentro de casa". Na época, ele repetiu a frase do pai e acabou gerando confusão. "É só uma gripezinha, irmão", disse Renan na ocasião.

Recentemente, a mãe do jovem anunciou que ele contraiu COVID-19. Ele não foi o primeiro na família a ter a doença. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o deputado federal Flávio Bolsonaro também já contraíram a COVID-19.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz