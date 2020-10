Bolsonaro questiona pressa para vacina contra COVID-19 e obrigatoriedade de vacinação parar no STF

Bolsonaro e o presidente do STF, ministro Luiz Fux (foto: Pixabay)

Justiça

Ministro da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a questionar nesta segunda-feira a pressa por uma vacina para imunização contra o novoBolsonaro aproveitou conversa com apoiadores, nesta segunda-feira (26), em frente ao, para também mandar recado aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).Para Bolsonaro, a obrigatoriedade da vacinação, conforme defende o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), adversário político do presidente, não deveria ir a julgamento no STF. Supremo vai julgar a questão depois de governadores questionarem a posição de Bolsonaro.Bolsonaro disse aos apoiadores que as informações que chegaram até ele apontam que a vacina mais rápida até hoje levou quatro anos para ser aprovada a sua eficácia."Eu entendo que isso não é uma questão de Justiça, isso é questão de saúde, acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina, isso não existe. Nós queremos é buscar solução para o caso", disse o presidente sem entrar em detalhe sobre o assunto.Na semana passada, o presidente desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , que havia acordado com o governador João Doria (PSDB) a compra da vacina de origem chinesa, em pareceria com o Institto Butantã, em São Paulo."O que a gente tem que fazer é não querer correr, é não querer atropelar, não querer comprar desta ou daquela sem nenhuma comprovação ainda", declarou o presidente, ao fazer referência ao anúncio sobre a vacina de Oxford , também nesta segunda-feira.