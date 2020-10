Bolsonaro posa com cachorro e ironiza Doria: ''Vacina obrigatória só no Faísca''

(foto: Reprodução / Twitter )

O presidente Jair Bolsonaro ironizou seu desafeto político, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Em publicação nas redes sociais na noite deste sábado (24), o chefe do Executivo posou para uma foto ao lado do cachorro adotado pela primeira-dama, Michelle. O presidenteironizou seu desafeto político, o governador de São Paulo,(PSDB). Em publicação nas redes sociais na noite deste sábado (24), o chefe do Executivo posou para uma foto ao lado doadotado pela primeira-dama, Michelle.





Ele voltou a dizer que a vacina não será compulsória, conforme anunciado por Doria para a capital paulista.

“Vacina obrigatória só aqui no Faísca”, alfinetou Bolsonaro.





- Boa noite a todos.

- Vacina obrigatória só aqui no Faísca. pic.twitter.com/GSnqIapxJe %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 24, 2020

Em evidente politização da vacina, o presidente e o tucano tem aumentado a troca de farpas durante a semana. Na segunda-feira, Bolsonaro afirmou que a “vacina contra a covid-19 não será obrigatória e ponto final”.





Pela imposição, Bolsonaro chamou seu oponente de “nanico projeto de ditador”. Além disso, o presidente também cancelou o protocolo de compra de 46 milhões doses da CoronaVac que estava em viabilidade com o Ministério da Saúde, alegando que a mesma não possui comprovação científica.





"Vacina do Brasil"



Já na tarde deste sábado (21), João Doria agradeceu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela liberação da compra inicial de 6 milhões de doses da CoronaVac, vacina em desenvolvimento com a parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.





Doria utilizou a frase do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando da assinatura do acordo intenção de compra desautorizado no dia seguinte por Bolsonaro: "Será a vacina do Brasil". O governador paulista também cobrou a liberação de insumos para a produção de outras 40 milhões de doses de imunizantes.