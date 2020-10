Shoppings de BH se preparam para a Black Friday em meio à pandemia

O Shopping Estação BH vai estender as promoções da Black Friday ao longo do mês de novembro para evitar aglomeração nos corredores, durante o fim de semana do evento (foto: Six Star Vídeos - Shopping Estação BH/Divulgação) descontos e promoções, este ano, será no dia 27 de novembro. No entanto, em virtude da pandemia do coronavírus, aquelas imagens de pessoas em longas filas esperando a abertura das lojas não devem se repetir. Os shoppings de Belo Horizonte já se preparam para o evento, buscando alternativas adequadas para os novos tempos de isolamento social. A Black Friday é uma tradição norte-americana, mas já foi incorporada à vida dos brasileiros há alguns anos. A aguardada sexta-feira de, este ano, será no dia. No entanto, em virtude dado coronavírus, aquelas imagens de pessoas em longas filas esperando a abertura das lojas não devem se repetir. Osde Belo Horizonte já se preparam para o evento, buscando alternativas adequadas para os novos tempos de

“A Black Friday é uma data que vem se consolidando ano a ano no varejo brasileiro. Com base no histórico dos últimos anos, posso afirmar que ela está entre as três campanhas sazonais de melhor movimentação e resultado no Del Rey”, ressalta Marina Diniz, gerente de marketing do Shopping Del Rey que fica na região da Pampulha. Para ela, a expectativa em relação à edição 2020 é positiva, já que será a primeira data de peso em que vão poder trabalhar com tranquilidade. Isso porque, em todas as outras o shopping estava fechado, seguindo as medidas restritivas de prevenção ao coronavírus.



“Do ponto de vista de mercado, entendemos que ainda há uma demanda reprimida do consumidor, principalmente, de bens de consumo com maior valor agregado, que são os mais procurados na Black Friday. E acreditamos que as últimas parcelas do auxílio emergencial e o 13º salário devem contribuir para a movimentação de vendas no período, já que há algum tempo observamos a tendência de antecipação das compras de Natal na data”. Diniz conta que pelo shopping fazer parte de uma companhia de capital aberto, a BRMalls, não pode divulgar números isolados, referentes ao impacto da Black Friday para as vendas e o fluxo do empreendimento. “Mas um indicativo da nossa aposta em bons resultados é que, pela primeira vez, estamos antecipando o lançamento da nossa promoção de Natal para o período. Então, quem realizar suas compras no Shopping Del Rey durante o fim de semana oficial da Black Friday (27 e 28 de novembro) e somar R$ 400 terá cupons em dobro para concorrer a um Volkswagen Nivus – lançamento da montadora”.

A gerente de marketing comenta também as estratégias adotadas em razão da pandemia. “O que faremos neste ano é investir em uma experiência digital, combinando os ambientes de venda físico e on-line. E na extensão da campanha de descontos significativos por todo o mês, a partir de semanas temáticas, separadas por setor, como, por exemplo, lar, bem-estar, estilo e diversão”, explica. Assim, o cliente terá mais dias para aproveitar as ofertas e planejar suas compras, seja indo ao shopping ou comprando pelos canais de venda on-line dos lojistas, com novas modalidades de retirada dos produtos (retire na loja, drive-thru e delivery).

“O nosso maior compromisso é garantir o bem-estar e a segurança de todos os nossos frequentadores. Seguimos diariamente um rigoroso protocolo de higienização e segurança, baseado em experiências internacionais e orientações de profissionais da saúde do Hospital Sírio Libanês, e apostamos na melhoria contínua do trabalho de nossas equipes de campo para que o cliente tenha a tranquilidade e confiança de realizar suas compras presencialmente. Todos os detalhes do protocolo estão disponíveis em nosso site”, finaliza.





Expectativa

"Sempre fizemos uma comunicação voltada para receber os clientes nos empreendimentos, este ano queremos, além disso, dar alternativas de compras à distância. Divulgaremos canais de compra on-line, como a vitrine virtual e o drive-thru, além de reforçar todos os procedimentos de segurança já praticados nos empreendimentos ViaShopping Barreiro e ViaBrasil Pampulha”, explica Pedro Rocha, gerente de marketing do grupo LGN que administra os estabelecimentos.





Segundo ele, a ideia não é estimular apenas as vendas presenciais e, sim, reforçar a importância do distanciamento e de todos os protocolos de higiene. Para isso, eles vão usar recursos de vendas remotas que se solidificaram no varejo durante a pandemia. “Nosso cuidado é tamanho que nem o material impresso, tradicional, de encarte com as ofertas dos lojistas, faremos nos moldes anteriores. Será tudo digital para evitar ao máximo contato e eventuais focos de contaminação”.





Com relação ao faturamento, Rocha espera que a Black Friday possa reaquecer as vendas de final de ano, sendo um pontapé inicial para a temporada de Natal - historicamente tão positiva para o setor - “garantindo um fôlego a mais aos lojistas que amargaram dias difíceis ao longo dos mais de 150 dias sem funcionamento”, diz.





O ViaShopping Barreiro, está localizado na região de mesmo nome e conta com 150 operações, entre lojas e quiosques. Já o ViaBrasil Pampulha fica situado no Bairro Jardim Atlântico e possui 50 lojas e quiosques.





Estratégias





O Shopping Estação BH vai usar uma estratégia diferente. "Ao invés de concentrarmos fluxo e vendas na tradicional última sexta-feira do mês, vamos dividir as ofertas por segmentos e garantir ao consumidor ainda mais oportunidades de boas compras. Por exemplo: de 2 a 8 de novembro, é a 'Semana do Lar', hora de aproveitar os descontos em móveis, decoração, eletrodomésticos; já na semana seguinte, é a vez dos materiais esportivos, produtos e serviços de beleza, viagens e afins com a 'Semana do Bem-estar". As boas oportunidades de compras de roupas, calçados, acessórios e tecnologia seguem do dia 16 a 22 de novembro na 'Semana do Estilo', enquanto itens como televisores, games, computadores e equipamentos de áudio podem ser garantidos até dia o 26, com a 'Semana da Diversão', explica Rumenigue Marchioro, gerente de marketing do shopping, localizado na Vila Clóris, região norte de BH.





Segundo Marchioro, tudo isso foi pensado para que na Black Friday propriamente dita - de 27 a 29 de novembro - o shopping tenha menos fluxo em seus corredores, evitando as aglomerações. “Os lojistas antecipando suas vendas e aproveitando a ocasião é mais uma boa oportunidade de reestabelecer o caixa, motivar as equipes e, naturalmente, reforçar as marcas diante de seus públicos, mas sempre com toda cautela e o criterioso controle que o momento pede." O Shopping Estação BH conta com 225 lojas e quiosques.

Indefinições

Enquanto alguns já têm planejamentos e estratégias definidos, outros ainda aguardam orientações da Prefeitura para saber como agir, neste momento de tantas regras de distanciamento, protocolos de segurança e higiene. É o caso do Minas Shopping, localizado no Bairro União, Região Nordeste de BH. Segundo a assessoria, eles ainda esperam a publicação de novos decretos municipais para confirmar o que será permitido durante a Black Friday, seguindo todas as orientações para a segurança de seus clientes, funcionários e lojistas.





Já o Shopping Minascasa, situado na mesma região, fará uma ação de Black Friday, embora ainda sem muitas definições. Mas, de acordo com a assessoria do empreendimento, deve privilegiar as mídias digitais e contar com ambientação no local. Outro que também não definiu como será o funcionamento durante a Black Friday é o Boulevard Shopping que fica no Bairro Santa Efigênia, região centro-sul de BH.

*Estagiária sob a supervisão da editora Liliane Corrêa