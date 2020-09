Empresa de logística vai abrir 350 empregos em Uberlândia

Urubatan Helou disse que ramo foi impactado pela COVID-19 (foto: Valter de Paula/Secretaria de Governo e Comunicação) empresa de logística anunciou nesta quarta-feira (16) a construção de hub na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e pretende abrir 350 vagas de empregos diretos no município. A Braspress Transportes Urgentes pretende investir R$ 30 milhões apenas na construção da unidade das empresa na cidade. Hoje a companhia tem 15 filiais em Minas Gerais e 100, ao todo, no Brasil, além de outras sete na América Latina. Umaanunciou nesta quarta-feira (16) a construção dena cidade de, no Triângulo Mineiro, e pretende abrirdes diretos no município. A Braspress Transportes Urgentes pretendeapenas na construção da unidade das empresa na cidade. Hoje a companhia tem 15 filiais em Minas Gerais e 100, ao todo, no Brasil, além de outras sete na América Latina.





Essa será a segunda unidade da empresa na cidade e vai ocupar quase 20 mil m2 de uma área total de quase 34 mil m2 no Bairro Minas Gerais, próximo à BR-050, na zona norte de Uberlândia. Os empregos gerados, segundo o fundador e hoje diretor-presidente da companhia, Urubatan Helou, estão ligados ao transporte e logística, mas também à tecnologia.



Chama a atenção a aposta da construção de um terminal em plena pandemia, que, segundo o próprio empresário, impactou o ramo. "Somos empresa de tecnologia com foco em logística. É fato que a atividade foi encolhida no período de pandemia, mas não paramos", disse Helou.

Atualmente, a média de entregas da Braspress, segundo números divulgados pela firma, é de 2 milhões por mês. Ela integra o Grupo H&P Empreendimentos e Participações, do qual Helou também é diretor-presidente e controlador-responsável ainda por empresas nos ramos de transporte aéreo, internacional, florestal e agro, investimentos e operações financeiras e locação de equipamentos.





O terminal terá características de outros hubs da Braspress pelo país, como nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). A empresa fundada em Uberlândia no ano de 1977, aposta na cidade sede pelas características do Município.



De acordo com Helou, da localidade é possível abastecer municípios do Sudeste e Centro-Oeste, com facilidade de deslocamento. O empresário ainda destacou que existe potencial de consumo alto, principalmente da classe média local, o que também atrai o investimento.





"A construção da central de coleta, separação e distribuição de mercadorias da empresa vai trazer investimentos e emprego para o nosso povo, em uma demonstração de confiança no potencial da nossa cidade", disse o prefeito Odelmo Leão (PP).