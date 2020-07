Presidente do Banco do Brasil entrega carta de renúncia a Bolsonaro e Guedes

Rubem Novaes deixará o BB no próximo mês. (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente dol, Rubem Novaes, entregou carta formalizando pedido dedo cargo nesta sexta-feira. O documento é endereçado ao presidente Jair(sem partido) e ao Ministro da Economia, PauloA saída deocorrerá em agosto. A data ainda não foi definida. Em nota, o vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Carlos Hamilton, diz que o executivo tomou a decisão por entender que o BB “precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário”.“Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. Rubem de Freitas Novaes entregou ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de agosto, em data a ser definida e oportunamente comunicada ao mercado, entendendo que a Companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário”, diz o documento.Rubem Novaes foi indicado ao cargo por Paulo Guedes. Ele assumiu o comando do Banco do Brasil no segundo dia de 2019