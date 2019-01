Rubem Novaes e Pedro Guimarães são nomeados presidentes do BB e Caixa

Em mais uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta tarde de quarta-feira, 2, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Rubem de Freitas Novaes para exercer o cargo de presidente do Banco do Brasil, em substituição a Marcelo Labuto, que ocupava o cargo. A exoneração de Labuto também está publicada no Diário Oficial.



Em outro decreto, Pedro Duarte Guimarães foi nomeado para exercer o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal.



Mais cedo, Rubem Novaes havia confirmado que a transmissão de cargo na instituição ocorrerá na próxima segunda-feira, 7, na sede do BB em Brasília.



A edição extra do DOU, da seção 2, que traz nomeações e exonerações do governo federal, traz ainda a nomeação de Giacomo Romeis Hensel Trento para o cargo de secretário especial de Relações Governamentais da Casa Civil.



Também foi nomeado para o cargo de assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente da República Célio Faria Júnior, que já estava atuando na equipe de transição governamental.