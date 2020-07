Governador do RS é diagnosticado com o novo coronavírus

Ainda nesta semana, Eduardo Leite esteve com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (foto: Maicon Hinrichsen/ Palácio Piratini)

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas. %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 24, 2020

Visita de Pazuello

O governador do, Eduardo Leite (PSDB), está com o novo. Nesta sexta-feira (24), o chefe do Executivo gaúcho utilizou o Twitter para informar ter testado positivo. Assintomático, Leite está em isolamento.Ele afirmou ter sido “surpreendido” pelo resultado do exame. “Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas”, disse.O teste RT-PCR citado pordetecta a presença do vírus ainda dentro do período de ação no organismo.



Nesta semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve no Rio Grande do Sul e se reuniu com Leite para debater ações de enfrentamento à COVID-19.



Foi de lá, inclusive, que o secretário de Atenção Especializada em Saúde da pasta federal, coronel Luiz Otávio Franco Duarte, revelou a intenção de transferir, para Minas Gerais, profissionais de São Paulo. O objetivo é reforçar o sistema de saúde do estado ante a pandemia.

Coronavírus no RS

Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, publicado nessa quinta-feira (23), o estado soma 54.841 casos e 1.456 óbitos em decorrência da virose.