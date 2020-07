COVID-19: Brasil segue com cerca de 60 mil novos casos em 24h e registra 1.311 mortes

COVID-19 em Minas Gerais. Nesta quinta-feira, poucos dias após a data, o estado ultrapassou a marca dos 100 mil casos da doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.



, sendo 3.827 nas últimas 24 horas. Os óbitos confirmados chegaram a 2.238, 72 confirmados de ontem para hoje.

segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O boletim divulgado pela prefeitura nessa quarta-feira aponta um total de 15.051 casos de COVID-19, com 399 mortes. No entanto, há diferença em relação ao boletim do governo de Minas, onde a capital mineira aparece com 14.634 casos e um número de óbitos maior, 417. Ainda conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, 19 dessas mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas.

Na tabela de óbitos divulgada pela pasta, Belo Horizonte é o município com o maior número de confirmações nas últimas 24 horas. Em seguida vem Contagem, na Grande BH, com nove óbitos (115 no total), e Betim, na mesma região, com sete mortes de ontem para hoje (70 ao todo).

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segue como o segundo município com o maior número de casos. De acordo com o boletim de hoje, são 11.103 e 179 óbitos.

