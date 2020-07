Socorro às empresas: Zema cita créditos do BDMG, mas volta a pedir apoio dos bancos federais

Cidadãos têm até 31 de agosto para reparcelar tributos cobrados pelo estado. (foto: Willian Dias/ALMG)

Reparcelamento de débitos

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) já liberou quase R$ 2 bilhões em crédito empresarial por conta da pandemia do novo. O número foi citado pelo governador Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira, durante transmissão ao vivo, feita por meio do Instagram, para comentar o enfrentamento à doença. O chefe do Executivo pediu que as instituições financeiras federais participem do processo de resgate.“Através do BDMG, temos disponibilizados mais linhas de crédito, apesar dos quase R4 2 bilhões que já disponibilizamos ser insuficiente face à demanda. Os bancos federais estão se mobilizando. Espero que o Banco do Brasil e, principalmente, a Caixa Econômica, atendam às necessidades”, comentou.Na semana passada, durante videoconferência com a cúpula da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas),afirmou ter sido procurado por empresários, que relataram dificuldades na busca porO governador citou, também, a possibilidade de renegociar, junto à Fazenda estadual, débitos por tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre Transmissão Causas Mortis e Doação (ITCD) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).O reparcelamento pode ser feito até 31 de agosto e está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda.“O estado quer que os negócios sobrevivam à crise, para que não tenhamos um desemprego tão alto. Sabemos que ojá aumentou, mas queremos que as empresas tentem, através desses mecanismos, continuar a operar. Sem oxigênio, nenhuma empresa vai sobreviver. O estado está fazendo a sua parte”, finalizou.