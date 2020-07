Com aproximação do pico do coronavírus, Governo de Minas recua flexibilização

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Comitê Extraordináriodo Governo Estadual demanteve a suspensão dado plano. A decisão foi tomada hoje em reunião, e teve como principal fator a aproximação dono Estado, previsto para o próximo dia 15. Na prática, papelarias, salões de beleza, lojas de roupas, entre outros estabelecimentos, deverão permanecer fechados.Assim, 11 regiões do Estado serão mantidas na onda verde, quando é permitida a abertura somente de serviços essenciais, a exemplo de padarias, supermercados e farmácias. Como as macrorregiões Leste do Sul, Norte e Sul deapresentam taxa de ocupação de leitos controlada até o momento, continuarão seguindo os protocolos da onda branca por mais uma semana, com funcionamento de atividades como autoescolas, lojas de artigos esportivos e floriculturas.“Ovai ser, de acordo com estudos feitos por estatísticos e epidemiologistas, no dia 15 de julho. Então, este será o mês em que atingiremos o ápice na curva de casos e, infelizmente, de óbitos e internações. Eu peço a todos os mineiros que tenham cuidado, que façam tudo que estiver ao seu alcance, no sentido do distanciamento, uso de máscaras e das medidas de higiene. Aqueles que puderem se manter isolados, façam isso. Esse é o momento mais crítico e sensível da pandemia”, afirmou o governadorO planofoi proposto para promover agradual e coordenada nas, e setoriza asem quatro ondas –, serviços essenciais;, primeira fase;, segunda fase;, terceira fase –, a serem liberadas para funcionamento de acordo com alguns indicadores de capacidade assistencial e de propagação da. O objetivo é orientar as, ficando a critério de cada prefeito aderir e seguir os protocolos em seu município.Ao todo, 168oficializaram a adesão ao plano, alcançando cerca de 4 milhões de pessoas. As mudanças de ondas são avaliadas semanalmente pelo Comitê Extraordinário. Além do governador e de todo o secretariado do Executivo mineiro, o grupo, criado especialmente para monitorar o avanço da epidemia no estado, conta com representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Minas Gerais, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, entre outros órgãos estratégicos.