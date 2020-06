Auxílio emergencial será pago em dois meses, mas em quatro parcelas

Ministro da Economia disse que o governo faz "o possível" para lidar com crise econômico-social (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Paulo Guedes afirmou que, nos próximos meses, governo vai lançar medidas para estimular investimentos e empregos (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 30, que opretende distribuir as duas novas parcelas de R$ 600 doem quatro etapas para garantir renda aosdurante um cenário de "crise mais extensa" devido àdoSegundo Guedes, adasserá uma "aterrissagem inteligente". De acordo com ele, a ideia é que no início de agosto sejam pagos R$ 500; outros R$ 100 no final do mês; em setembro, serão depositados mais R$ 300 no início do mês e outros R$ 300 no final.O ministro falou, ainda, que o governo está "" para lidar com agerada pela COVID-19, mas admitiu que "evidentemente que". "O ano de 2020 foi de despesa extraordinária, mas não há problema, os", justificou.Guedes também anunciou que a equipe econômica está desenhando "" e que nos próximos três meses vai trabalhar para. "Nos próximos dois a três meses lançaremos medidas de apoio ao emprego", afirmou.No discurso, Guedes rebateude que o governo foi omisso no combate à COVID-19. "As linhas de ataque ao coronavírus que adotamos envolveram várias iniciativas, a primeira e mais importante foi o auxílio emergencial que estamos prorrogando nesse momento", disse.No evento, ochegou acompanhado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).