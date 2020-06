Auxílio emergencial: Bolsonaro vai anunciar mais duas parcelas de R$ 600

--> --> --> -->

(foto: Wikipédia)

O ministro Paulo Guedes disse nesta terça-feira que o governo vai pagar mais duas parcelas de R$ 600, além das três já pagas, a última vence hoje.

Guedes disse, em entrevista ao canal CNN Brasil, que o anúncio oficial acontecerá hoje à tarde em cerimônia no Palácio do Planalto, que contará coma presença do presidente Jair Bolsonaro ( sem partido).

A prorrogação já tinha sido confirmada, nesta quinta-feira, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Mas até aquela data não havia consenso sobreo valor do benefício





O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse durante entrevista coletiva, nessa sexta-feira que se o governo prorrogasse o auxílio emergencial, os beneficiados serão os mesmos que recebem o pagamento atualmente.