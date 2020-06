Auxílio emergencial: Ministro divulga valores de novas parcelas e volta atrás

--> --> --> -->

Ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos (foto: Wikipédia)

A terceira e última parcela do auxílio emergencial de R$ 600 termina neste mês. Criada para dar um mínimo de renda aapós aou para quem já estava abaixo da linha da, o recurso disponibilizado pelo governo deverá ser estendido, mas por quanto tempo e qual o valor ainda são dúvidasentre ministrosdo governo federal.





Nesta quinta-feira, o ministro da Secretaria de Governo,, deu mostra de que ainda não há consenso entre o primeiro escalão do staff do governo do presidente Jair Bolsnaro.O presidente já declarou que o governo não suporta mais duas parcelas de R$ 600.





Entretanto, nesta quinta-feira, Ramos se adiantou, nas redes socias, e publicou quais os valores de outras três parcelas: R$ 500, R$ 400 e R$ 300.



A publicação, no entanto, acabou sendo apagada. Está prevista na agenda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) uma reunião interministerial para discutir justamente este assunto.



Representantes de empresários já manifestaram posição a favor da continuidade do auxílio emergencial, entre eles um dos mais maiores conglomerados atacadistas do país.



Da mesma forma, representantes do Congresso apoiam a prorrogação, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Diante da antecipação de Ramos e do prazo para o pagamento da última parcela, no próximo dia 30, é provável que governo anuncie ainda hoje, se vai continuar o pagamento do auxílio emergencial e em quantas parcelas.