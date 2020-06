Beneficiários do Bolsa-Família recebem 3ª parcela do auxílio emergencial

(foto: Divulgação)

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.... - Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/22/auxilio-emergencial-terceira-parcela-bolsa-familia-nis-4.htm?cmpid=copiaecola Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.... - Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/22/auxilio-emergencial-terceira-parcela-bolsa-familia-nis-4.htm?cmpid=copiaecola

paga nesta segunda-feira a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do. O pagamento do benefício para esses cidadãos começou a ser paga na quarta-feira passada (17) e vai até o dia 30 deste mês. ().O pagamento de hoje é para quem tem o(NIS) terminado em 4.Osnão podem ser acumulados ( Bolsa-Família e auxílio emergencial). O beneficiário deve optar pelo maior valor.

Os beneficiários do Bolsa-Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa-Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Data de pagamento



• NIS 1: 17 de junho (qua)

• NIS 2: 18 de junho (qui)

• NIS 3: 19 de junho (sex)

• NIS 4: 22 de junho (seg)

• NIS 5: 23 de junho (ter)

• NIS 6: 24 de junho (qua)

• NIS 7: 25 de junho (qui)

• NIS 8: 26 de junho (sex)

• NIS 9: 29 de junho (seg)

• NIS 0: 30 de junho (ter)

Auxílio negado



O cidadão que tiveram direito negado poderá recorrer à Defensoria Pública. Em Belo Horizonte, 2.700 pessoas tiveram o auxílio negado.