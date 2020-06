Trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial negado podem solicitar ajuda da Defensoria Pública (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Cidadania, numa parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), começa a receber na segunda-feira (22) casos de quem teve o pedido de. De acordo com levantamento do órgão, mais de 25 mil pessoas já entraram com pedido de contestação judicial do benefício.é a segunda cidade com mais processos de assistências jurídicas solicitadas, com 2.700 casos já registrados.O acordo entre a DPU e o Ministério da Saúde foi assinado nessa terça-feira (16) e, segundo o ministro da Cidadania,, o objetivo é amparar quem se sentiu prejudicado com a análise: “O acordo permite que a Defensoria Pública da União, que está em todos os estados, possa dar essa assistência, que é gratuita, ao cidadão".