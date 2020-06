Receita Federal libera consulta à restituição milionária

--> --> --> -->

Contribuintes que já prestaram contas ao– lembrando que neste ano o prazo, excepcionalmente, termina no próximo dia 30 -, devem ficar atentos para a consulta que será aberta a partir das 9 horas desta terça-feira (23).Trata-se da consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda de 2020.

Neste lote serão pagos R$ 5,7 bilhões, para 3.306.644 contribuintes, no maior valor para um lote de restituição em todos os tempos.





Desse total, R$ 3,9 bilhões serão pagos aos contribuintes com prioridade legal - idosos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles com maior fonte de renda seja o magistério.

Terão direito ao segundo lote de restituição também mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.





Para saber se você tem direito à restituição neste segundo lote