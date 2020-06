Deputado mineiro quer impedir devolução do auxílio de R$ 600 no Imposto de Renda

Marcelo Aro relatou o texto do auxílio emergencial durante a tramitação na Câmara Federal. (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Ao sancionar aque estabelece o pagamento dode R$ 600 aos trabalhadores informais, o presidente(sem partido)que obriga a, em 2021, dos valores recebidos por aqueles que obtiverem, neste ano, rendimentos tributáveis acima do teto de isenção do Relator do texto do auxílio durante a tramitação na Câmara Federal, o mineiro(PP), apresentou, nesta terça-feira (2), umaqueda legislação adoao governo federal.São obrigados a declarar o Imposto de Renda os cidadãos com rendimentos tributáveis anuais de, no mínimo, R$ 28.559,70. Segundo o texto sancionado por Bolsonaro, os beneficiários que precisam apresentar seus recebíveis à Receita Federal devem, no ato da, os recursos provenientes do auxílio emergencial, concedido pela União em virtude da pandemia do novoO artigo estabelece, inclusive, ados valores que, eventualmente, possam ter sido recebidos pordo contribuinte. O dispositivo foi incluido durante a tramitação do projeto no Senado Federal.Marcelo Aro, contudo, critica a necessidade de devolução do, como ficou conhecida a proposta. “Isso é um absurdo. Está errado. Não se pode dar e, depois, pegar de volta. O governo está dando o dinheiro, não emprestando”, disse o parlamentar, em entrevista aoA ideia do deputado éa redação doque trata do ressarcimento. O autor do Projeto de Lei (PL) 3.053/2020 propõe que os contribuintes da Receita, e beneficiários da ajuda, detalhem, na declaração anual, os valores recebidos.“Os recursos do auxílio devem ser incluídos como algo recebido em 2020 e, se o máximo para isenção for ultrapassado, o contribuinte paga o valor dareferente ao imposto inteiro”, explicou.O parlamentar pretende apresentar um requerimento paraa tramitação do projeto. A ideia é incluir a matéria no rol de propostas analisadas em, que não precisam passar pelas comissões temáticas da Câmara e são votadas em plenário em turno único.“Quando as pessoas verem que, de fato, foi cometido um erro, acredito que teremos maioria para mudar isso (o trecho da Lei)”, acrescenta Aro, projetando a forma como o projeto será recebido pelos deputados federais.Nesta terça-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que háde brasileiros cujosde auxílio estão em processo de. As solicitações de, 5,7 milhões deles estão em estágio inicial. Até aqui, cerca dejáalgum valor relacionado aoA Controladoria Geral da União (CGU) pretende divulgar a lista dos cidadãosa receber o dinheiro. Na última terça-feira (28), a CGU estimou 15 dias como prazo para a publicação dos nomes dos beneficiários.A necessidade de pagamento do Imposto de Renda sobre o benefício emergencial foi sancionada pelo governo federal no último dia 15, quando entraram em vigor diversas questões ligadas ao programa. Na mesma data, Bolsonaro assinou a extensão do auxílio àsEmbora tenha autorizado o pagamento às mães menores de idade, o presidentea possibilidade dereceberem R$ 1.200.O texto-base que dispõe sobre o pagamento do auxílio mensal recebeu a sanção do Executivo em 2 de abril, três dias após a matéria ser aprovada pelos senadores. A ideia inicial do governo é conceder os R$ 600 durante três meses. De sábado (30) até o próximo dia 13, os beneficiários estão sacando a segunda parcela da ajuda.