Shoppings de Belo Horizonte apostam em promoções e no on-line

Uma das datas mais importantes no ano para o comércio, ose aproxima e osainda estão fechados por causa das medidas de isolamento social para conter o. Para tentar garantir parte do faturamento com os casais que pretendem se presentear, os centros de compra de Belo Horizonte investem na divulgação dos canais de venda on-line e delivery, campanhas e promoções.

06:00 - 11/06/2020 Restaurantes apostam em cardápio de delivery no Dia dos Namorados shopping Boulevard disponibiliza canais on-line que direcionam o cliente para os sites ou contato por WhatsApp das lojas que fazem entrega. Além disso, o empreendimento lançou um concurso. Os casais precisam responder a pergunta “Qual a melhor mania do seu amor”, enviando um texto e uma foto. O vencedor vai ganhar um jantar romântico, oferecido por um dos restaurantes do shopping, entregue em casa. Para este Dia dos Namorados, odisponibiliza canais on-line que direcionam o cliente para os sites ou contato por WhatsApp das lojas que fazem entrega. Além disso, o empreendimento lançou um concurso. Os casais precisam responder a pergunta “Qual a melhor mania do seu amor”, enviando um texto e uma foto. O vencedor vai ganhar um jantar romântico, oferecido por um dos restaurantes do shopping, entregue em casa.

O shopping Del Rey também aposta no delivery para a data, com 50 lojistas habilitados a oferecer essa opção de consumo. A principal estratégia de marketing do empreendimento para o Dia dos Namorados é uma exposição virtual de fotos, com o tema “Existe amor na quarentena”. Quem quiser participar deve se inscrever no site da iniciativa, chamada “Um olhar sobre o mundo”.

Para a gerente de marketing do Del Rey, Marina Diniz, é importante oferecer um diferencial para os casais em isolamento. “Diferente dos outros anos, não teremos o habitual movimento nos corredores e vitrines enfeitadas, característicos do período. Por isso, a nossa proposta é levar uma experiência completa ao público, por meio do ambiente virtual, com sugestões de presentes e até mesmo uma programação para fazer a dois – ver a exposição”, afirma.

Já o shopping Estação BH continuará investindo em uma campanha já usada no Dia das Mães. No site da iniciativa “Ciclo do Bem”, o empreendimento divulga os produtos das lojas fechadas. O cliente tem acesso a vale-compras, que podem ser gastos assim que o shopping puder abrir novamente. Outra opção é adquirir o presente para receber por entrega, comprando de uma vitrine virtual, que lista os produtos das lojas do shopping. O recurso continuará ativo depois de 12 de junho. O Estação BH também lançou uma campanha pelas redes sociais, que estimula os casais a compartilhar suas histórias, que serão postadas.

Os shoppings ViaShopping Barreiro e ViaBrasil Pampulha, do mesmo grupo empresarial, também adotaram a estratégia da vitrine virtual. Os clientes podem entrar em contato diretamente com mais de 40 lojistas, que entregam os produtos em casa. “O isolamento trouxe a necessidade de usar a criatividade para estar perto, mesmo estando longe. E não impede que as pessoas façam uma homenagem neste dia, queremos contribuir para facilitar as compras e movimentar a economia”, comenta Pedro Rocha, gerente de marketing da empresa. *Estagiário sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes





Enquanto isso...Em BH, 38% estão inadimplentes hoje





Em meio às políticas de isolamento social para frear o avanço do novo coronavírus, quase 40% dos consumidores de Belo Horizonte se tornaram inadimplentes, conforme mostra pesquisa da Fecomércio MG. De acordo com os dados de maio, 37,8% dos moradores da capital mineira estão com dívidas a pagar, um aumento de 4,2 pontos percentuais em comparação com abril. Segundo a federação, essa é a terceira alta consecutiva do índice e a maior registrada nos últimos dois anos. Na mesma trajetória, o número de famílias endividadas voltou a crescer em BH. Agora, 78,3% das famílias estão nessa condição em BH – esse é o resultado mais elevado em 2020. Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Fecomércio MG.