Compras on-line podem salvar Dia dos Namorados do comércio

O isolamento social e o fechamento do comércio forçaram uma alta no consumo pelos meios digitais, potencializado nas datas especiais. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que, entre 25 de maio e 12 de junho, as vendas pela internet crescerão 18%. O segmento pode salvar parte da receita da data. A Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), calcula que as vendas do Dia dos Namorados serão de R$ 937,8 milhões este ano. Uma queda de 43,1% em relação ao R$ 1,65 bilhão registrado no ano passado.

O comércio on-line começou a se aquecer duas semanas antes do Dia dos Namorados deste ano. É o que aponta um levantamento da plataforma Loja Integrada, que comparou o volume de vendas nos 15 dias anteriores à data em 2019 e em 2020. Segundo a pesquisa, o segmento de sex shop teve a maior alta nos meios digitais, com aumento de 617% entre os períodos.

Presentes comuns na data, as vendas on-line de buquê de flores cresceram 164%, enquanto as de cestas de café da manhã aumentaram em 128%. Além disso, as vendas pela internet de relógios aumentaram 214% e de cosméticos em 212%.





A analista de comunicação Isabela Gomes contribuiu para essas estatísticas. De Belo Horizonte, ela comprou um perfume que será entregue na casa do namorado, que mora em Patos de Minas. Os dois vão passar a sexta-feira separados, mas pretendem jantar juntos em uma conferência de vídeo.





Isabela não tinha o costume de comprar on-line antes da pandemia, e agora acredita que vai manter o hábito até que a crise de saúde melhore. “É uma maneira de valorizar as empresas que estão respeitando o isolamento social. Não compro em lojas que estão abertas”, conta Isabela. Ela vê como diferencial as marcas que fazem doações e campanhas de apoio durante a pandemia. “Agora, compro desde produtos de beleza à alimentação on-line, é mais seguro”, afirma.





Reforço digital





“Mesmo com essa liberação, as pessoas estão com medo, com mais cautela. Com a pandemia a gente teve que se reinventar com os canais de venda digital”, conta. A loja ainda não tem um site, mas divulga e vende os produtos pelas redes sociais, com entrega em domicílio. Além disso, ao lado de duas outras lojas da região, a loja fez um sorteio de vale-compras na internet.

“As vendas chegaram a cair 80% no primeiro mês da crise. Mas agora estão se recuperando. A expectativa é que neste Dia dos Namorados tenhamos uma aquecida. A diferença vem três dias antes da data”, afirma a empresária.





Já Fernando Cardoso, diretor comercial da rede de óticas Centro Visão, acredita que o Dia dos Namorados não trará apenas uma alta momentânea de vendas para o comércio. “A expectativa é positiva, a economia está retomando. Já dá pra sentir uma busca do consumidor, o movimento do comércio está em uma curva ascendente”, afirma.

Das 21 lojas da rede na Grande BH, 11 estão abertas desde 15 de abril. As outras dez, em shoppings, estão fechadas. “Essa reabertura está sendo muito positiva para as pessoas acreditarem na retomada”, diz Cardoso.





Para garantir parte do faturamento durante a pandemia, a marca criou um serviço de delivery, que se junta a um site de vendas. Tanto nas lojas físicas e na internet, a rede oferece descontos para o Dia dos Namorados. Além disso, o empresário fechou uma parceria com um restaurante para um sorteio. O casal escolhido recebe um jantar em casa, junto com um par de óculos para cada. “A gente adotou a estratégia do vínculo com o cliente”, explica Fernando Cardoso.





Plataforma ajuda a vender Como boa parte do comércio de Belo Horizonte ainda está fechada, as entidades da cidade se mobilizam para tentar garantir parte do movimento do Dia dos Namorados. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) liberou acesso a uma plataforma de compras remotas até 12 de junho. Os comerciantes podem se cadastrar no Clube de Vantagens CDL/BH gratuitamente e têm direito a anúncio gratuito e vitrine virtual.

A ferramenta é divida por segmentos, que vão desde produtos de beleza a serviços e alimentação. A plataforma está disponível em aplicativo para celulares Android e conta um site. “Sabemos a importância dessa data para os lojistas e não podemos deixar que ela perca sua força em função do isolamento social”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

A adaptação dos canais de venda para o meio digital nas empresas que ainda não têm essa opção é urgente em meio à crise. Essa é a avaliação da consultoria Grupo Bittencourt, especializada em desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios.

"O Dia das Mães foi um grande aprendizado para todos os players do mercado que precisaram ser ágeis e repensar o modelo de negócio nesse novo cenário. O lojista precisa utilizar todas as ferramentas a seu favor e, ao contrário da crença popular, existe e-commerce para todos os bolsos. Ter um e-commerce ativo na pandemia pode ser a diferença entre quebrar e ressignificar o negócio" Lyana Bittencourt, diretora executiva da consultoria Grupo Bittencourt







Como já é o “novo normal” das datas especiais do comércio durante a pandemia, as grandes marcas não ficam de fora das estratégias de venda on-line. As lojas de rua da rede O Boticário em Belo Horizonte estão abertas desde 25 de maio. O varejo de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal pôde voltar a funcionar com a primeira fase do plano de reabertura gradual da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, além da opção de comprar tradicionalmente, a empresa oferece canais de venda remota para o Dia dos Namorados.





Os casais podem comprar os presentes na loja virtual da marca, ou no aplicativo para celular. Outra possibilidade é o atendimento por WhatsApp, que encaminha o cliente para o revendedor mais próximo, ou entrar em contato com um pelo site. Para quem gasta mais de R$ 129,90 no presente pelo site ou aplicativo, o frete é grátis. A rede conta com cerca de 50 unidades em BH e mais de 400 em Minas Gerais.





Outra marca que aposta nos canais digitais de venda para tentar driblar as perdas com o isolamento social é a rede de lojas de conveniência Americanas. Para quem quer presentear na data sem sair de casa, a marca disponibiliza a opção de localizar a loja física mais próxima e receber a entrega. Também é possível entrar em contato por WhatsApp com a unidade. Para incentivar os meios online, a empresa oferece até 30% de retorno do valor nas compras com o aplicativo Ame.

Mirando nessa mudança nos hábitos de consumo, empresários de Belo Horizonte buscam reforçar os canais de venda on-line para o Dia dos Namorados, mesmo com as portas abertas. É o caso de, proprietária da loja de artigos esportivos, no Bairro Grajaú, Região Oeste da capital. Como parte do programa de reabertura do comércio da Prefeitura de BH, as lojas de artigos esportivos puderam voltar a abrir desde 8 junho, com horário reduzido. Porém, a empresária não coloca todas as suas fichas na venda presencial.