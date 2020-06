Vendas devem ter queda de 43% no Dia dos Namorados, diz CNC

Faturamento do varejo com o 12 de junho em 2020 deverá ser o menor dos últimos 11 anos (foto: Reprodução/ Internet) Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou, nesta terça-feira (9), que estima uma retração de 43,1% nas vendas no varejo brasileiro para o Dia dos Namorados, em 12 deste mês, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Em se tratando de valores, as perdas podem chegar a mais de R$ 700 milhões para o segmento. (CNC) anunciou, nesta terça-feira (9), que estima umade 43,1% nasbrasileiro para o, em 12 deste mês, devido àcausada pela. Em se tratando de valores, as perdas podem chegar a mais de R$ 700 milhões para o segmento.









Para o economista da CNC e responsável pela análise, Fábio Bentes, pelo fato de a data ocorrer no início do processo de transição do isolamento social e da flexibilização das atividades comerciais em vários estados e municípios brasileiros, a queda deve ser menor do que a registrada no Dia das Mães (-59,2%), em 10 de maio.





“A menor adesão ao distanciamento no início de junho deve arrefecer um pouco as perdas do comércio. Segundo dados da consultoria Inloco, o índice de isolamento social no Brasil, na semana que antecede o Dia dos Namorados, encontra-se no menor patamar desde o início da quarentena”, ressaltou.





O estudo da CNC mostra que as maiores reduções nas vendas deverão ser notadas nos segmentos considerados não essenciais. As lojas de vestuário, calçado e acessórios estão mais propensas a registrar os maiores prejuízos, se comparado a 2019, sendo de até 71,3% a retração.



Logo na sequência, os estabelecimentos especializados na venda de itens de informática e comunicação (-58,3%) e o ramo de utilidades domésticas e eletrônicas (-55,8%) fecham a lista dos mais atingidos pela crise.

Vendas por regiões

De acordo com os dados da pesquisa, as vendas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais representam mais da metade do total voltadas a data e, mesmo assim, tendem a registrar perdas de 41,9%, 34,6% e 30,7%, respectivamente.



Em termos relativos, as maiores quedas de arrecadação no Dia dos Namorados devem se concentrar nas regiões Norte e Nordeste, tendo como exemplo: Ceará (-65,3%), Amapá (-65,1%) e Pernambuco (-62,2%).

