Restaurantes apostam em cardápio de delivery no Dia dos Namorados

O chef Americo Piacenza preparou kits e espera satisfazer os clientes mesmo não podendo recebê-los na Cantina Piacenza (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )





A pandemia de COVID-19 exige ainda mais criatividade dos empresários e neste Dia dos Namorados não seria diferente. Se não podem receber pessoas por conta das medidas para conter o avanço do novo coronavírus, a solução no ramo de alimentação tem sido as entregas e retiradas no local, mas não só isso. Por se tratar de uma data especial, quase todos os estabelecimentos não só prepararam cardápio especial, algumas vezes incluindo bebidas, como também oferecem opções para serem preparadas em conjunto com a cara-metade.

Para não haver risco de um erro no fogão atrapalhar a noite romântica, o chef italiano Simone Biondi dá detalhes através de vídeos no canal da casa no YouTube. “Além disso, vamos trabalhar com o cardápio aberto (pratos prontos) através de aplicativos de entregas”, explica ele, que também tem uma unidade em Alphaville, em Nova Lima, onde os clientes poderão ser atendidos nas mesas, observados procedimentos de segurança, como a não comercialização de bebidas alcoólicas. Na unidade de BH, os valores são R$ 85 para as massas e R$ 95 para risotos, sempre para duas pessoas. Há pacotes separados incluindo bebidas e sobremesas.

Quem também decidiu pelo vídeo foi o Glouton, em Lourdes. O kit inclui petiscos, entrada, prato principal (papada de porco com mil folhas de mandioca e cebola caramelizadas), sobremesa e um vinho. Tudo entregue na casa do cliente, que deverá finalizar o prato com a ajuda do chef Leo Paixão ao vivo, através de live pela internet. O problema neste caso é que os kits, que chegaram a R$ 400 no terceiro lote, já estão esgotados.

Na Cantina Piacenza, no Santo Agostinho, a aposta é na tradição da culinária italiana, que pode ser entrada, prato principal e sobremesa (R$ 220) ou tudo isso com uma garrafa de vinho (R$ 300), sempre para duas pessoas. Há 10% de desconto para quem retirar na loja e os pedidos devem ser feitos até 12h desta sexta-feira.

“Vai ser um Dia dos Namorados diferente para todos. Geralmente trata-se de um dos maiores faturamentos do ano, fazemos dois turnos”, explica o chef Americo Piacenza, que espera continuar satisfazendo os clientes, mesmo sem poder recebê-los em seu restaurante. “É um dia muito legal cheio de adrenalina, telefone tocando sem parar, dia que fazemos muitas surpresas, oferecemos minos para os clientes. Agora será um pouco diferente, mas com o mesmo carinho.”

Há outros restaurantes com promoções para o Dia dos Namorados diferente que temos pela frente. Como o Coco Bambu, no Anchieta, que oferece prato principal a base de camarão e uma cocada ao forno de sobremesa, acompanhado de uma garrafa de vinho ou espumante Coco Bambu (R$ 199,90).

Já no bairro Braúnas, na Região da Pampulha, o Paladino oferece três opções para a data: menu especial do chef, menu completo de fondues e caixa presente, cada um a R$ 225. Quem adquirir uma delas levará de brinde um voucher valendo um rodízio de fondeus de quando a casa reabrir até a temporada de fondues de 2021.